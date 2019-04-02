李施嬅出戰加拿大奧斯卡坐頭排　與英國老視后同級：好難得好開心

李施嬅（Selena）憑有份參演嘅加拿大劇集《Blood and Water》（血與水），角逐有「加拿大奧斯卡」之稱的《2019年加拿大銀幕獎》（Canadian Screen Awards）電視組別「女配角」，頒獎禮日前於加拿大舉行，李施嬅獲大會安排與同樣係角逐女配角嘅英國老戲骨Geraldine James同坐於第一排，十分威水，連佢自己都喺IG表示:「加拿大都有前排座，座錯位嗎？」而網民亦大讚李施嬅絕對有資格可以得到更好。

李施嬅以Toni Maticevski戰衣出席《2019年加拿大銀幕獎》，衣著品味被激讚。

雖然李施嬅最終都無緣獲獎，但她越洋接受香港01訪問時就表示對手Geraldine James太強勁，所以早已預計到結果。「其實都係抱著志在參與嘅心情嚟，但行紅地毯時都真係好緊張，一來全部都係唔熟悉嘅面孔，同埋大家都好正經，唔似得香港記得朋友咁causal，二來好怕佢哋唔知我係邊個，所以心情怪怪哋。」李施嬅透露，今次的提名名單當中，就她所見，似乎只有她一位中國人。「其實外國演藝事業一直都有唔少中國人參與，但加拿大就唔係好多，自己可以代表香港去參與，仲有得提名係好難得好開心嘅事。」

李施嬅與《Blood and Water》的另一女演員Steph Song齊齊出席頒獎禮。

提到今次頒獎禮最大驚喜，李施嬅就話自己意外地獲得了「最佳衣著獎」。「係去廣告時，大會頒發最佳衣著獎俾我，但因為當時我同朋友傾緊偈，所以完全唔知發生什麼事，要其他人提先知，哈哈！係有少少尷尬。」李施嬅身穿嘅螢光長裙出至澳洲品牌ToniMaticevski，該品牌雖然並非歐美名牌，但憑着出色剪裁及新穎設計，近年成功冒出頭，就連周慧敏都幫襯過。「自己本身都擔心會carry唔到，真係揀咗好耐，但Toni Maticevski嘅團隊話呢個色係嚟緊嘅trend，鼓勵我去試。本身係揀咗紫色，但覺得螢光係好好開心嘅顏色，好能夠表現到我心情，話晒都第一次參加外國頒獎禮同提名嘛。」螢光戰衣在頒獎禮當晚獲極大迴響以及讚賞，令李施嬅十分開心。「我仲講笑咁話，如果想搵集合地方，可以同人講『meet at Selena』就得架啦。」



李施嬅本身揀咗最穩陣嘅紫色，但後來決定大突破，同款裙在官網已售罄。

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