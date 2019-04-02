【開心速遞‧多圖】龔水戀火速玩完　熊若水嬲爆提出分手

無線處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面其中一對好受觀眾同網民喜愛的CP，就是龔燁 (張景淳飾) 同熊若水 (呂慧儀飾) 呢一對喇。兩人由最初的歡喜冤家，到兩人互有好感後來更暗生情素，到大玩曖昧至最後終於能夠成為情侶，整個過程歷時一年三個月：經歷了這麼長時間龔水線先正式發展成為龔水戀，真係等到粉絲頸都長。兩人在白色情人節播出的一集一吻定情瘋狂派糖，正當大家期待他們繼續Sweet之際，事隔才半個月多些，若水竟然同龔燁提出分手！

白色情人節播出嗰集兩人一吻定情。(電視截圖)

在最新一集的預告片當中見到若水嬲爆咁同龔燁講：「依家全公司都以為係你哽咗我呀，我真係鬼揞眼先至會同咗你一齊，我哋分手呀！」就算龔燁叫她冷靜些亦無補於事。而呂慧儀呢日也於她的IG story post了一張若水與龔燁擁抱的劇照，甜蜜的背後卻寫住：「開心嘅時間過得特別快，我哋可能係......史上最快講講分手嘅愛回家CP。」她又於IG post另一張龔燁壁咚若水的劇照，並留言表示：「要追水水需要好大勇氣，最後威龍男子組死士們都死光了，剩下一個叫『有龔駛盡利』。一個壁咚，雙下巴跑出來了。」到底呢對龔水CP分唔分得成手呢？

兩個玩壁咚。(IG圖片)

以下就係呂慧儀嘅IG story嘅龔水分手預告，以及最新一集預告片嘅精彩鏡頭：

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另外仲有呂慧儀最新嘅t-shirt熱褲玩水look，大show fit爆螞蟻腰，以及一雙誘人美腿！

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