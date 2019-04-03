吳卓羲誓與林峯拗手瓜爭獎？　自爆再戰樂壇唱《別怪她》下集

TVB力捧旗下演員踩過界獻唱劇集歌曲，並唔係近兩年嘅事，最為人熟悉嘅當然首推當年勇奪亞太區最受歡迎男歌手，更唱到上紅館嘅林峯。最近佢回巢TVB拍攝《使徒行者3》，劇集歌曲交到佢手都係理所當然嘅事，網友仲笑言年尾樂壇頒獎禮應該又係林峯嘅天下。同林峯份屬好友嘅吳卓羲（Ron）忽然宣佈回歸樂壇，仲話諗住推出經典神曲《別怪她》下集，有意力爭獎項咁話﹗

吳卓羲2號晚出席慈善晚宴時，忽然自爆今年將會再戰樂壇出EP﹗（視覺中國）

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Ron喺2號晚出席慈善晚宴，打頭陣獻唱2005年經典金曲《別怪他》，仲由負責作曲嘅鄧智偉伴奏。接受訪問時Ron表示考慮製作《別怪他》15週年續集，仲揚言今年諗住再出起碼有四至五首歌嘅EP﹗

其實Ron一直無放棄過唱歌，喺內地出席活動時經常都大開金口。（微博圖片）

其實Ron自05年起，單係劇集主題曲都有21首，《別怪她》正正係電視劇《酒店風雲》片尾曲。仲有《巾幗梟雄》嘅《紅蝴蝶》「世間什麼愛叫純潔」、《點解阿SIR係阿SIR》嘅《春風化雨》，近期就有孖住黃宗澤合唱《飛虎之潛行極戰》片尾曲《雖然》。Dancer 出身嘅Ron當年喺首張EP都有隻快歌《愛馬仕小姐》，雖然傳頌度無澤囝隻《Hey Boy》咁高，但唔知今年隻碟Ron會唔會再接再勵又唱又跳呢？

大家可能唔記得，Ron都有上過紅館舞台又唱又跳，不過係做好兄弟林峯演唱會嘉賓。（視覺中國）