【開心速遞】熊若水性感濕身大戰崔Auntie　曬螞蟻腰公開瘦身方法

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》今晚又有崔Auntie (盧宛茵飾) 喇，自從今年年初三崔Auntie出現過一集之後，觀眾同網民都好期待她可以再出場，繼續以mean爆作風大戰熊家上下。而今晚播出的一集，她不止踩入熊家，仲竟然同熊家一齊去旅行。不過今晚呢集的亮點，除了有崔Auntie之外，還有另一個好大的驚喜，就是熊若水 (呂慧儀飾) 同熊心如 (蘇韻姿飾) 會性感上陣兼濕晒身迎戰崔Auntie！

今集崔Auntie又再出場喇。(電視截圖)

呂慧儀 (Konnie) 日前就於她的ig post了多張這集的拍攝花絮相，見她身穿比堅尼外襯超短背心和紗巾，露出一大截誘人螞蟻腰以及一雙修長白滑美腿，性感迷人。尤其是她的螞蟻腰目測只有22寸，加上緊緻的線條以及隱約的腹肌，極之搶Fo。已經身為人母育有一名4歲仔仔的Konnie，到底是怎樣keep fit的呢？

Konnie條螞蟻腰真係好幼。(ig圖片)

她接受《香港01》訪問時表示：「我又唔覺得自己條腰特別幼，可能係角度問題啫，我無刻意節食，好鍾意食飯，每日一定要有一至兩餐有飯落肚。不過我會做運動，一唔使開早嗰朝就會去行山，一星期至少會行3次，行一個鐘，又會提下腿拉下筋。間中都會打排球，以前讀書時都有打。」

Konnie依家仲索過佢當年選美。(視覺中國)

Konnie又讚仔仔是她很大的助攻：「因為我會跟仔仔一齊食得好健康，煎炸嘢基本上都唔會食，係好間中先會陪仔仔食幾條薯條。同埋我本身唔鍾意食甜嘢，好少食零食，仔仔見到我食佢又會想試，為咗唔引佢我都唔食喇。佢係我嘅魔鬼教練嚟。」雖然Konnie咁fit，但她卻嫌自己唔夠firm，希望遲些打多些排球可以再操得更firm。她又透露當她告知仔仔要拍這場戲時，仔仔竟然叫她：「你自己小心啲啦。」覺得仔仔搞笑得來又好sweet。

Konnie話佢依家一切都以仔仔行先。(ig圖片)

以下就係Konnie最新呢集《開心速遞》嘅索爆靚相，以及佢嘅其他靚相。