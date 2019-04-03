陳瀅因工作太忙碌消瘦　最開心竟然另有其人？

陳瀅今天（3日）出席巧克力品牌活動，作為女生的陳瀅看著現場海量般的巧克力，雙眼也發光更忍不住偷吃了巧克力，陳瀅坦言曾經也親手弄巧克力給男生吃：「試過親手整，但整過程要好準確，自己唔夠勁，整得唔好，但蛋糕同整餅會好啲。」

別以為整巧克力是一件容易的事，陳瀅說到要弄到很好別也是一門功夫。（陳志嵐攝）

陳瀅透露最近因工作太忙碌而令她瘦了一點，不過最開心的並不是她本人：「我最近消瘦咗少少，最開心係經理人，（會食肥返？）希望唔會食肥返，依家佢係後面望住你。」她借著這個訪問想與《香港01》的讀者分享一件事：「我有兩，三年冇上過磅，因為上磅我覺得係一個壓力，要每日睇磅數太大壓力，所以要平常心，唔好每日睇，同埋肌肉重過脂肪，所以大家唔好誤會。」

TVB劇集《福爾摩師奶》已完滿結束，劇中除了全民猜誰是開膛手是誰之外，另一亮點就是陳瀅劇中的演技備受關注，不少網民更想推到陳瀅年尾在頒獎典禮上得獎，陳瀅聽到後很感謝身邊網民及好友的支持：「我有聽經理人聽過，多謝你哋，冇諗過呢個角色咁多人鍾意，對於有你哋嘅支持，我覺得贏咗㗎啦。」

閒時有空陳瀅也很熱愛做運動。（陳志嵐攝）