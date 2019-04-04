與偶像張惠妹競逐最佳女歌手　呂薔：怎麼會？這天來得這麼快！

說起台灣女歌手呂薔（Amuyi），大家可能對這個名字有點陌生，可是她在2012年以18歲之齡，憑首張專輯《We Don't Talk》入圍第24屆金曲獎最佳新人獎；經過大學時節的空窗期，在2018年憑專輯《O_LOVE》入圍第29屆金曲獎最佳國語女歌手獎，共同入圍的女歌手有大家耳熟能詳的張惠妹、彭佳慧、徐佳瑩 、Faye飛兒，算是起點很高。呂薔日前來港宣傳新專輯《Dear Myself》，並接受了《香港01》訪問，讓我們一起了解這個現年僅25歲、很喜歡唱歌、很喜歡音樂的女生。

呂薔分享入行的時候其實有很多不習慣，包括鏡頭、大家的目光，面對自己的時候都不太習慣。（葉志明攝）

呂薔說其實自己小時候並沒有要當歌手的想法：「因為個性比較害羞；但從以前就很喜歡唱歌，可是沒有膽子站在台上，後來參加學校的音樂課比賽，要考試每個人要上台唱一首歌，才慢慢有上台的經驗。」有了第一次的經驗，後來就挑戰更大的舞台：「大家都說我唱歌不錯，才慢慢開始參加校園比賽，可還是很容易緊張，所以就覺得可能站在台前不是適合我做的事，但我又很喜歡這件事，就慢慢被推到前面。」Amuyi感謝一路以來的因緣際會。

呂薔亦感謝家人一直以來的支持；因為家人也十分喜歡音樂，所以為她在歌手路上的發展感到高興。（葉志明攝）

呂薔在2012年發行第一張專輯《We Don't Talk》，那年她才18歲：「那張專輯是獨立發行製作，也沒有太多的宣傳活動，所以大家都對我非常不熟悉。」那時候的Amuyi還在讀書，對自己的未來還未有太確定的方向：「當時比較單純、沒有想太多。」於是有了近五年的空窗期直至大學畢業，過程中亦有懷疑過：「可能自己不是真的適合站在熒光幕前唱歌，也想過畢業之後往別的方向；可是畢業之後另外一個機會又來了，就是我的新公司對我有新的計劃，像是重新開始的感覺。」

呂薔分享從中學就很喜歡歡聽張惠妹、戴愛玲的歌，亦開始接觸西洋音樂Beyoncé、Joss Stone這些比較靈魂和R&B風格的歌曲。Amuyi亦視歌手Beyoncé為榜樣：「Beyoncé面對工作的態度就是很認真、全力以赴，那種氣場很值得學習。」（VCG）

呂薔在2018年憑專輯《O_LOVE》入圍第29屆金曲獎最佳國語女歌手獎，Amuyi直言：「對獎項有期待，但是又不敢有太多的期待，會怕什麼都沒有。」問到入圍時當刻的感受，她還記憶猶新：「那天直播公佈入圍名單的時候，女歌手中我的名字是第一個被叫出來，當下一個人在房間很開心地大喊、流眼淚，也收到很多大家的恭喜，對我來說是蠻大的肯定。」Amuyi又開心知名度因此而增加：「這個獎項大家會比較注意，看到呂薔這個名字可能不太認識，然後就會去搜尋一下，慢慢建立起自己的聽眾。」

和偶像張惠妹一起競逐最佳國語女歌手獎，Amuyi說其實一起入圍的女歌手自己都很喜歡，去KTV也會唱她們的歌，並為此感到榮幸：「會有感覺怎麼會！這天來得這麼快！當然一直是朝著這個目標前進，但我沒想到去年就可以（入圍），因為她們都是很優秀的大前輩，所以在那（頒獎禮）裡面我就是學習的感覺。」Amuyi又為當晚未能跟張惠妹對話感到可惜：「以前女歌手會跟女歌手坐，可是去年安排坐旁邊的都是自己公司的工作人員，所以被隔很開，想試圖對到眼打個招呼都很難，可能下次有機會才跟前輩們打招呼，跟她說我很喜歡妳這樣。」

呂薔分享舉辦專場演唱會的感覺會不一樣，雖然還是會緊張，但漸漸學會享受舞台：「知道這些人是專誠來聽你唱歌，會很盡力、用力把自己想分享的分享給大家。」Amuyi又以台北小巨蛋為目標舞台。（葉志明攝）

呂薔日前在訪問中透露想寫歌，可是暫時還未有自己的作品：「自己只是在亂哼亂唱，我今天在化妝的時候剛好在聽胡德夫的《大武山藍調》，差不多要出門的時候經紀人問我的煎包還要吃嗎，我說我要吃，不要吃掉我的煎包！我就在廁所換衣服的時候唱——我的煎包誰都不准吃，你吃你的、我吃我的。」Amuyi喜歡用當下的心情來哼哼小曲、把日常生活瑣碎的小趣事融入歌曲當中，但很快就忘了，希望能學習把曲調記錄下來。Amuyi說：「在香港每天都會吃小食，每次吃東西都會開直播跟大家分享好吃的美食，所以搞不好下一首歌就是以食物出發！」

呂薔說做音樂就只是因為喜歡、是生活的一部份。現在雖然不賺錢，可是自己是開心的，並為發生的每件事感到感恩。（葉志明攝）

呂薔分享自己在製作《Dear Myself》這張專輯時，有不一樣的成長：「以前我比較不會往內心看，現在會！」Amuyi又分享：「專輯裡面有十首歌，我很喜歡《看不開》、《疼》、《你懂我說的嗎》，大家也可以去聽一下《疼》這首歌，它的角度從家庭開始，看自己的孩子從小長大的過程；我還沒有孩子，從現在的自己看過去自己的迷惘，可是現在因為有了音樂，而令生活不太一樣。可能過程中沒有人知道我，有時候會心疼自己，但我也疼愛自己，所以我很珍惜會聽我唱歌的人。」