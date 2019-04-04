【Pretty Crazy】 容祖兒新歌韓風味濃　MV七個造型拍足廿個鐘

容祖兒上個月壓軸現身「KKBOX香港風雲榜」首唱新歌《Pretty Crazy》，等大家先睹為快。今日（4日）2019年第二主打歌派台喇。由黃偉文填詞，歌曲製作、排舞以致MV拍攝都係由韓國團隊主理，實行嚟一個文化交流大衝激。

Joey呢次遠赴韓國拍攝《Pretty Crazy》MV，由曲風造型到舞蹈都充滿泡菜味﹗

一向有留意KPOP嘅祖兒話，今次可以同韓國製作團隊合作係一次新鮮嘅嘗試：「韓國團隊將佢哋好熟悉或者喺市場上好流行音樂元素設計喺歌曲內，係精彩嘅！」而「Pretty Crazy」的題材靈感嚟填詞人黃偉文：「好多時候啲人會講：『別人笑我太瘋癲 我笑他人看不穿』就係我哋呢一種人啦。」祖兒笑說：「我覺得阿Y（黃偉文）唔係寫緊我，因為我唔係crazy，不過pretty囉，哈哈，不過喺好多朋友心目中，我應該係幾crazy嘅。《Pretty Crazy》喺嚟緊嘅演唱會裏面一首比較重頭戲嘅作品。」歌詞提到「平庸時代 妒忌你 要你正常」，就正如好多偉人變成一個叱咤風雲嘅英雄之前，大家都會覺得佢哋係瘋子，所以我成日都覺得一個真正嘅偉人係經得起時間嘅考驗。」

呢次MV極為揼本，多個場景JOEY仲換足七個造型﹗

歌曲MV於韓國拍攝，舞蹈編排亦由香港排到去韓國，Joey笑言今次舞蹈充滿「泡菜味」：「動作可能看似唔係太複雜，但其實身體上嘅協調性、節拍感嘅捕捉，總之個節奏快慢嘅dynamic，係非常之吸引。」祖兒在MV入面總共換咗七個造型，每換一個造型都要換上唔同嘅妝容同髮型，而拍攝時間由最初的十二小時延長到二十小時，難怪祖兒話係一個好大嘅挑戰。另外，導演亦設計咗多個場景拍攝，包括：羅馬雲石宮殿、以鏡子折射打造出infinity視覺效果嘅鏡箱等。除此之外，MV更加入以多個CCTV所砌成嘅道具燈、電單車頭盔等古靈精怪元素，令畫面看上更配合歌曲主題。

八月將會舉行演唱會嘅祖兒已經開始努力健身，雖然韓國有好多美食，但佢都好自律咁冇亂喪食。