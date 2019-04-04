女神孫慧雪回歸！　預告再戰書展︰晚晚寫緊本散文集

現年36歲的孫慧雪婚後越戰越勇，不單止殺入樂壇做歌手，近日做埋設計師，推親自設計的Handmade內衣，相當叻女！

已身人母的阿雪更親身上陣，為內衣拍攝宣傳照，畫面相當唯美，勁有寫真feel。一向畫功了得的她就透露自己曾修讀過設計文憑：「嗰陣有啲功課都要設計，不過都好耐之前喇！但我自己都有設計啲花藝首飾，都有賣過嘅，都有唔少人幫襯，但內衣就真係第一次設計！近年都好興將一啲胸圍設計成內衣款，用嚟襯衫，我朋友本身都有呢個慨念，而佢就話想同我Crossover關於雪，咁我就話不如用白色啦，lace方面其實都有少少似雪花嘅感覺，所以今次係用佢哋本身嘅慨念再加上我嘅圖像設計。」

阿雪更笑言叫大家向司徒夾帶追相！（IG圖片）

仲有咩可以難到阿雪？

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預告再戰書展出散文集

雖然阿雪要同時兼顧家庭與事業並不容易，但她就似乎要做女強人，更透露今年自己將會再戰書展：「因為我本身好鍾意做手作，嚟緊都有朋友叫我去畫畫整T恤，但都要睇有冇時間，因為都好忙，又要陪小朋友，又要練歌。但而家其實我寫緊本散文集，因為時間過得好快，所以我一直都好想把握做多啲唔同嘅嘗試，所以夜晚不停趕緊稿，希望今年書展會出一本散文集，我始於都係修讀中文，所以出書一直都係我心願，咁寫真唔計啦，都冇字！」

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自爆常被追寫真數 阿雪笑言：40歲仲keep到就出！

對於會不會考慮再出寫真，她就笑稱：「出完寫真，之後每一年都有人叫我出，但我自己就冇諗過，但都有同司徒夾帶講過笑，話如果40歲都仲keep到就出啦！而今次輯相都係佢操刀，因為着胸圍都係有啲性感，佢幫我影會自然啲。」至於自己又靚又叻，阿雪就笑稱老公沒有特別稱讚她：「老公係一個比較內斂嘅人，所以好難係佢口中得到稱讚，但係佢就成日都鼓勵我，會話：「我都估到你一定做到！」佢好好笑，係佢心目中我係咩都做到，我估呢個已經係一個稱讚啩……」