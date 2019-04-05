51歲莎蓮迪安首度代言美妝品牌　曾因牙齒身材問題在校受欺凌

51歲的歐美樂壇天后莎蓮迪安（Céline Dion）出道多年，歌唱事業一直風生水起，是眾多歌手的偶像。日前，「L'Oréal Paris」宣布莎蓮迪安成為新任代言人，將同茱莉安摩亞（Julianne Moore）、Elle Fanning、Eva Longoria、鞏俐、李宇春等共同傳播、分享關於美的獨到見解。

莎蓮迪安在IG寫到：「我很自豪地宣布，我成為L'Oréal Paris的代言人，將聯同世界各地的所有女性一齊傳播『我值得』的宣言。能用我的聲音使大家感到美麗、自信，並學會擁抱自己，我感到很振奮。」而這是莎蓮迪安入行39年以來，首次成為美妝品牌代言人。

在加入「L'Oréal Paris」大家庭之後，這位國際天后分享了曾經的「醜小鴨」經歷：「在我年輕的時候，我的牙齒有些問題，整個人也非常枯瘦，因此在學校受到欺凌。我從來沒有想過，在我51歲時能成為這個逾百年曆史的世界品牌代言人。」同時，她也以自身的經歷告知女性，呼籲大家要學會愛自己：「在20、30歲的年紀，一切都很美好，但是我無法回到過去，作為一個歌手、女兒、姐妹、朋友以及伴侶，我從未感受到如此美麗同堅強，我認為最好的尚未到來！」

莎蓮迪安入行39年，首次成為美妝品牌代言人，令她也倍感驚喜。（IG圖片）

已經是三位孩子媽媽的莎蓮迪安保養得宜，雖然身材瘦削，但精神面貌卻非常健康陽光，穿衣打扮也為人稱道。儘管在歌壇早已擁有一席之地，但她為人依然謙遜，對粉絲極具親和力，憑藉出色的成就以及非凡的人格圈粉無數。而「L'Oréal Paris」官方也這樣定義莎蓮迪安：「適應性強、充滿自信、永不服輸、慷慨謙遜：莎蓮迪安是女性權利和女性自我價值體現的象徵。」

莎蓮迪安台上霸氣，台下謙遜，出色成就以及人格沒魅力為人稱道，欽佩不已。（IG圖片）