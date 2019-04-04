Janice Man 宣布10月舉行古堡婚禮　與富三代未婚夫米蘭影婚紗相

恭喜恭喜！現年30歲的文詠珊（Janice Man）將於今年10月12日與拍拖5年、35歲富三代筍盤吳啟楠（Carl）在米蘭Lake Como的古堡舉行婚禮，今日（4日）有傳媒曝光JM與未婚夫的囍帖和幾張婚紗相，女神宣布正式封盤！

Janice Man將會在10月於意大利米蘭舉行古堡婚禮，早前一對新人到當地影婚紗相。

報道指一對新人早前已秘密到當地拍攝靚靚婚紗相，穿上白色露背婚紗的JM仙氣十足，左手無名指上的巨型鑽戒十分搶鏡，估計超過五卡！而新郎哥就穿上一黑一灰的西裝，兩人更站在古堡的樓梯上情深一吻，甜蜜滿瀉。

兩人在樓梯上情深一吻，非常甜蜜。

據知JM為了對婚事保密，早前到當地影婚紗相都沒有提起，直至最近才開始派發囍帖，邀請親朋好友到米蘭出席婚禮。根據請帖上資料顯示，婚禮及慶祝活動會分三場進行：當日下午3點在古堡Villa Erba行禮，晚上6點在酒店舉行晚宴，再於翌日早上安排Brunch，讓一眾賓客盡興而歸。而出席婚禮的除了一對新人的至親以外，只有姊妹團、兄弟團及少數好友，原因是JM不想親戚長途跋涉，所以會在香港另外設宴招待親友。

據囍帖顯示，婚禮及慶祝活動將會分三場進行。

近年主力在內地發展的JM，與Carl拍拖四年多以來一直都保持低調。但其實Carl家族顯赫，祖父吳華胥在政界舉足輕重，爸爸吳衛民開免稅店，而Carl更是有為才俊，手上有不少物業，包括上水及半山獨立屋，家族身家估計過億，還在去年與梁錦松拍檔開公司。據指JM已經搬入未婚夫的千萬獨立屋待嫁，更有傳她婚後將會減少幕前工作，做幸福少奶奶。

相信JM在出嫁當天一定靚絕全場！（IG圖片）