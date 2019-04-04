【法證先鋒】重播首集破深夜劇收視紀錄　推理查案劇依然好受歡迎

TVB近年在深宵時段重播的劇集有不少都是八九十年代的經典神劇，質素相當高，除了處境喜劇《卡拉屋企》受歡迎之外，懸疑查案劇《法證先鋒》都討論度甚高，首集收視更超越過往在深夜重播的劇集，看來觀眾依然很捧場！

《法證先鋒》在2006年首播，當時已經掀起追劇熱潮。（網上圖片）

要數TVB的經典劇，由鄭少秋、劉青雲、曾江等主演的《大時代》在2015年深夜重播時引起網民熱烈討論，劇集重播第一集就衝破深夜時段的收視紀錄，錄得5.6點收視，而最高收視更達6.4點，即是丁蟹（鄭少秋飾）掟仔落樓的一幕。

《大時代》在2015年深夜時段重播，首集就衝破深宵劇收視紀錄。（網上圖片）

而由3月20日起重播的《法證先鋒》系列，集合歐陽震華、林文龍、蒙嘉慧、鍾嘉欣等演員陣容，劇情更將法證、刑偵及法醫完美結合，在當年播出已經掀起追劇熱潮，位列年度收視第二名，最高收視達43點，約264萬人收看。其後更推出第二輯，加入了佘詩曼、鄭嘉穎等新血，延續第一部的熱度。根據最新資料顯示，《法證先鋒》在上月重播首集收視都達到7點，首周平均收視有6.8點，可以說成績相當好。

歐陽震華與林文龍在劇中分別飾演法證及法醫，兩人一起查出真相。（網上圖片）

《法證先鋒》第二輯加入佘詩曼、鄭嘉穎，一樣深受觀眾喜愛。（網上圖片）

以推理查案劇來說，劇集本身最大賣點就是懸念，《法證先鋒》系列之中的案件都令觀眾留下深刻印象，連一些細節都能完美呈現。歐陽震華飾演的Tim Sir、林文龍飾演的Doctor Koo、蒙嘉慧飾演的Madam Leung這個鐵三角，一起揭開真相，就算是翻看都依然睇得過癮，特別是採證跟推理過程，還有到達案發現場時的慢鏡頭，都是劇集的亮點。其實過往TVB製作的推理劇收視口碑雙豐收，多年來一直深受觀眾喜愛。去年播出的《刑事偵緝檔案》系列大受歡迎，第二輯更成為2018年深夜時段收視最高的一部，平均收視達6.9點，而收視最高的就是Carman（郭藹明飾）魔化復仇的一集，達到8.5點，約有55.7萬人收看，相信《法證先鋒》系列有望打破紀錄，成為深夜劇王！

去年播出的《刑事偵緝檔案》系列也大受歡迎，第二輯平均收視達6.9點，成為2018年深夜時段收視最高的一部。（網上圖片）