裕美發文宣布和舊公司結束合作關係︰自由身自由心

現年30的歌手裕美近年緋聞多多，令形象受損。不過，近來事業上有新動向。她昨日（3日）在IG上載一則消息，她在圖中指自己和舊經理人公司完結了合約，回復了「自由身」。

裕美在IG發文指已結束和舊公司的合作關係。（裕美IG圖片）

裕美的上載的文章寫道︰「本人裕美（和田裕美）已於最近和經理人公司『Modic 及 夢想沙龍』完結合約關係。感謝多年來好疼錫我嘅經理人爸爸民迪﹑以及公司上上下下我好鍾意又盡責，又有愛，好似一家人一樣嘅同事們照顧。本人將會以個人身份繼續發展，希望早日可以推出類似《雪影移城》﹑《搭錯車yamete》﹑《水果歌》﹑劇集《心理追兇》等膾炙人口的作品。亦請支持即將於3月14日無綫播出的《堅離地愛堅尼地》劇集。歡迎大家在未來的日子直接與我聯絡，商討合作。」又標記上「自由身」和「自由心」的標籤。

裕美緋聞多多，現有新動向望能有更好的發展。（裕美IG圖片）

裕美是中日混血兒，於2002年入行，後來星途平平，但感情上的新聞就一段接一段。在2016年，當時與基督徒的圈外男友林恩浩已婚的裕美和藝人黃子恆傳出婚外情，及後她也承認跟黃子恆曾經在一起。離婚後與意英混血兒拍拖，後來分手。在去年年底開始，傳出裕美和同公司的麥明詩舊愛林作秘撻。最新的一段緋聞是跟旅遊達人王志康，他們被指同遊日本，而再爆出緋聞。今次裕美在事業上有新動向，望能有更好的發展。

裕美和王志康因一同到日本工作而傳出緋聞。（裕美IG圖片）

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