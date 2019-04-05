【廉政行動2019】點名讚陳家樂陳瀅　監製林超賢：睇完片放心晒

林超賢多數處理、執導電影拍攝，所以這次《廉政行動2019》都會給觀眾有類似電影的觀感享受。

最近一集TVB娛樂新聞台播出的《StarTalk》，請來了無綫重頭劇《廉政行動2019》的監製林超賢以及演員之一的陳家樂。林超賢接受主播許文軒（Edmond）專訪，監製林超賢表示，此次已經是他第6次拍攝「廉政行動」的題材（註：他過往有《廉政行動2011》，《廉政行動2014》，也有電影《激戰》、《湄公河行動》等作品）。他在訪問中說：「第一次係2004年擔任導演，今次身份改變咗，因為時間上冇以前咁充裕，但又想繼續參與，所以導演一職就交俾四位新導演，自己就自薦擔任監製。今次做監製可以更客觀處理同埋會冷靜啲，只要ICAC一日唔拒絕我，我一日都會幫手參與。」

陳家樂、林超賢在《StarTalk》中接受主播許文軒的訪問。

此次電視劇拍攝，除了有鄭則仕、曹永廉、滕麗名、黃智賢等資歷較深的演員外，更有如陳家樂、陳瀅這些新進演員。林超賢在訪問中，亦都特別點名大讚兩位的演出。「佢哋兩個出奇地有火花，最初真係有擔心，佢哋始終較年輕，演出經驗有限，要喺五集入面演繹橫跨10年嘅角色一啲都唔容易，但當我睇完片之後就放心，證明佢哋有做功課。」他又說：「鄭則士每一個鏡頭同佢嘅演出都好有味道，甚至乎有佢出現，會令到一齊演出嘅人都唔同咗，一個有份量嘅演員可以影響到任何一樣嘢。」而陳家樂又說：「真係受寵若驚，搞到有啲壓力，以前會擔心導演點睇自己，依家人大咗會擔心自己角色較多，其實自己準備好個角色，導演自然會欣賞會睇到。」