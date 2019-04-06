【開心速遞】蓮輝CP一周年紀念　大小姐感謝粉絲厚愛：好過我出糧

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面最高人氣CP之一的大小姐 (林淑敏飾) 與送水輝 (許家傑飾) 原來不知不覺已經一周年喇，由大小姐首次幫襯送水輝的初戀套餐，該集的播出日期是2018年4月5日，到昨晚兩人又再甜蜜派糖，剛剛好是一年了。呢一年來蓮輝CP確是為觀眾和網民留下不少開心又Sweet的回憶，由最初大家好希望蓮輝可以成為一對，到之後Jacky (黎振燁飾) 介入令兩人險些分手，看得人好擔心，還有闊太招太 (楊玉梅飾) 的出現，又有龍敢威 (羅樂林飾) 要介紹女仔給送水輝，蓮輝呢一對確是經歷了不少風浪和阻力。

上年嘅初戀套餐。(電視截圖)

然而，兩人至今依然是好恩愛，林淑敏和許家傑亦分別於他們的ig慶祝蓮輝一周年。林淑敏post了一個有好多蓮輝合照的蛋糕表示：「衷心多謝喜歡蓮輝和開心速遞的朋友們！好感動！完全感受你哋嘅愛，我仲有咩說話好講？更感動的是你哋因為我們而聚在一起。對於我，你們喜歡這個劇和蓮輝，係好過我一號出糧。」原是是粉絲送上的蛋糕，真係好有心。而許家傑就表示：「蓮輝咁快就一週年，多謝各位嘅愛戴，多謝愛回家團隊監製編劇導演幕後製作團隊！一路走來，好彩有您們。」

蓮輝CP嘅粉絲為佢哋送上蛋糕慶祝一周年紀念。(IG圖片)

仲有蓮輝IG慶祝佢哋一周年嘅其他靚相，同埋佢哋嘅甜蜜片段