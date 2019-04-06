【鐵探】首套無綫劇足本登陸Netflix　監製蘇萬聰：全世界都睇到

由三屆金像影后惠英紅、金像獎男配角得主姜皓文、許紹雄、盧宛茵、黃智賢、袁偉豪以及蔡思貝主演的無綫新劇《鐵探》，是TVB鮮有以警隊最高階級人員為背景的劇集，題材富有新鮮感。該劇不止會在TVB播出，還會率先在內地播映，內地開播至今收視都相當理想。而剛在TVB播出了首周，亦已迎來很好的口碑，觀眾同網民都大讚劇中一眾演員演技出色，故事亦很有追看性。最新還有一個好消息，就是該劇將會在Netflix上架，在TVB播放完畢後，將會獲安排在Netflix上足本播放，亦是首套登陸Netflix的TVB劇集。

《鐵探》喺tvb播完後就會喺netflix上架。(劇照)

《香港01》就有關消息致電該劇的監製蘇萬聰求證，他親口證實了這個消息，表示：「係呀，嚟緊會喺netflix上架，但係實際日期我就未知，我都係尋晚聽公司宣布呢個消息先知道，其他細節我仲未知。咁我當然好開心啦，以我所知到時係會有16種語言嘅字幕，同埋呢個平台係世界各地都睇到嘅，咁就可以畀多啲人接觸到港劇。(係咪足本播放？) 應該係喇，因為我手上都係得呢個30集嘅版本。(係咪會無廣告？) 我估無喇，我一向喺Netflix睇劇都係無廣告嘅。」可以全集一氣呵成睇晒係爽嘅！

該劇監製蘇萬聽親口證實咗有關消息。(資料圖片)

一齊睇下《鐵探》嘅精彩片段：