索爆靚媽徐若瑄減肥餐單全公開　可以食足三餐兼有飽足感同瘦得靚

現年44歲的索媽徐若瑄 (Vivian) 絕對是個凍齡美魔女，入行多年至今依然keep住樣靚身材正，就算是生了小孩成為了媽咪，她依然能從孕期後火速瘦下來回復昔日的苗條身形，實在令人羨慕。不過天生麗質的她其實也付出過好多後天的努力，她並非食極唔肥的體質，要瘦就自然要靠節食做運動才能達至瘦身效果。她曾在出席活動時分享自己的減肥方法，坦言減磅期間是一直處於沒吃飽的狀態。

Vivian就算做咗媽咪依然係咁靚咁fit。(fb圖片)

Vivian亦曾在她的facebook公開過她挑戰18天要瘦三公斤的魔鬼減肥餐單，雖然吃得好清淡份量也很少，但卻有聽從營養師的建議，所以是有營養又健康的減肥方法，而且還可以照吃肉和澱粉質。她強調：「減肥時營養一定要夠，必須瘦的氣色好，美美的！」她的部分餐單包括早餐：水煮蛋加清蒸南瓜，地瓜，無油。

這是她的減肥早餐。(fb圖片)

她說：「一定會有飽足感，早餐吃飽一整天心情好！白天也要吃一點點澱粉，但只限好的澱粉，例如地瓜 (麵包、麵、白米飯全部禁止)。」而午餐和晚餐就吃大量的綠色蔬菜，也可以吃蛋白質，全走油。當然所有的零食、帶糖飲料、果汁都嚴格禁止，可以吃水果但要選擇低糖的。

Vivian咁多年來都keep得好好。(fb圖片)

以下就係Vivian嘅減肥餐單，以及佢親自解說應該要照食法，仲有佢唔同時期嘅索爆靚相：