已故DJ Avicii遺作將於6月面世　16首歌曲或揭露尋死真相？

瑞典著名DJ Avicii（原名Tim Bergling）去年4月自殺身亡的消息震驚全球，其歌曲直至現在仍榜上有名。去年Avicii亦憑歌曲《Lonely Together》，在《MTV音樂錄影帶頒獎禮》上奪得「最佳跳舞音樂錄音帶」，更在百大DJ榜上追封第15位。根據外國傳媒日前報道，Avicii所屬的唱片公司表示會將Avicii逝世前留下來的16首歌曲，收錄在新專輯《Tim》中，並於6月面世，而首支單曲《S.O.S.》即將在4月10日推出。

（影片截圖）

在Avicii的官方頻道日前上載了關於新專輯《Tim》的背後原因，在片段中Avicii的父親接受訪問時透露，兒子年紀輕輕就已經玩得一手好結他，甚至比自己更好：「我玩了一輩子結他也不及他，他在16、17歲時就已經開始製作音樂，很多人都不知道，但其實他在出道前好一段時間，已經開始了音樂事業。」而瑞典環球音樂的負責人Per Sundin表示Avicii逝世前已讓團隊聽過這16首從未曝光的歌曲，在Avicii逝世後兩個月便與他的家人開始商討發布這些歌曲的事宜，最後Avicii的父母都認為應該要將Avicii的歌曲獻給他的粉絲，並用Avicii的本名Tim作為最後一隻專輯的名字。

Per Sundin坦言製作這張專輯對團隊來說是一個很大的挑戰：「真的是個挑戰，起初我們有很多未能解答的問題。我們要如何完成這件事？如何延續《Tim》這張專輯的定位？經過幾番商討後，我們都認為製作專輯最適合的人選，就是一向跟Avicii合作的團隊，因為他們對Avicii的音樂最為熟悉。」他續指今次的專輯並不是完美的完成品，因為沒有人能比Avicii做得更好，團隊能夠做的，就是嘗試貼近Avicii的做法及想法，推出專輯不是要創造最Hit的歌曲，而是希望做出Avicii會想團隊做的事。另外，亦有傳媒指新專輯所收錄的歌曲很可能會揭露Avicii尋死的真相。