趙又廷結婚5年終於造人成功　老婆高圓圓備孕路上曾感巨大壓力

娛樂圈又多一個豬年BB喇！現年34歲的台灣藝人趙又廷 (Mark) 與39歲的內地藝人高圓圓自2014年6月結婚至今將近5年，一直被關心追問到底何時會生BB，昨日 (4月8日) Mark就於微博開心地宣布老婆高圓圓懷有身孕喇。他留言表示：「每每遇到大家的關心，我們總是回答：『順其自然』。現在，我們可以說：『是的，謝謝大家一直以來的祝福』。」高圓圓亦有轉載老公的微博並留下了3個笑臉。兩人努力了5年終於造人成功，正式成為準爸媽將會迎接豬B，真係恭喜晒呀！

高圓圓同趙又廷於2014年6月結婚。(資料圖片)

據悉，高圓圓現已懷孕超過3個月，更有指她去年11月底缺席閨蜜賈靜雯於峇里舉行的婚禮，當時的她好可能是已經懷孕了。而Mark回應台灣傳媒時就表示多謝大家一直以來給予的祝福，至於其他細節則想保留隱私故不會公布，也不好意思打擾各位給予太多關注。

高圓圓曾經在之前的短片《我，39》剖白備孕路上的心情，坦言結婚多年都未有BB，確是感到很大壓力：「這個就變成了一個好像是我的錯，或者說是一個我沒有做對的一件事，當然我也理解，主要和我被大眾定義的形象有關，更多的時候我沒有被看作成女演員看待，還是社會大眾對某一類型的女性形象的一種期許和期待吧。」如今終於成功懷孕，相信她可以放下心頭大石了。

兩人開心宣布將為人父母。(微博圖片)