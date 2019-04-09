【鐵探】70歲石修入行60多年　保持外表50幾歲全靠少啲做

石修今天（9日）出席TVB電視劇《鐵探》的宣傳活動，劇集已播出一段時間，修哥留意到反應十分好，非常安慰：「無論人物故事大家都好有火花。」修哥今年已經70歲，不少網民看完《鐵探》以為他只有50多歲，修哥笑言有數計：「我7，8歲就開始入行做戲，我做咗成60幾年都冇停到，有時候我覺得工作上好難有年齡限制，如果我仲有呢個精神體力同狀態，我都會繼續一路拍戲。」

修哥透哥這劇集在籌備故事方面差不多有三年。（梁碧玲攝）

不少網民好奇修哥如何能保持年青，他亦大方分享保養方法：「其實我哋都市人生活同工作比較緊張，尤其做我哋呢行日以繼夜去拍戲，真係要靠住一份興趣嚟維持，以我嚟講係工作時間咁忙我會爭取時間休息，少啲出去應酬，我哋叫做充電，至於食方面依家大家都鍾意食香口同重口味嘅嘢，我都盡量少食。」

修哥因工作關係也未能每晚追看《鐵探》，但他說到會錄影之後再看。（梁碧玲攝）

修哥指保持心態年青非常重要，所以他也緊貼潮流，眼見年輕人總會常玩Instagram，修哥直言已準備開一個帳號與大家交流：「我覺得要跟，因為依家係一個年青人世界，唔可以同年青人脫節，咁佢哋識乜嘢就去跟乜，跟都好㗎，畀你知依家發生緊乜事。」