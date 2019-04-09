洪欣、張丹峰又陷婚姻危機？　疑似小三發文：他說過要離婚娶我

去年被指搭上張丹峰後，畢瀅微博已經無再更新，但其照舊就不停被網友掘出，當中包括呢張。

睇年份，應該係畢瀅剛大學畢業時拍的。

48歲嘅洪欣同38歲嘅老公張丹峰，去年有傳因男方搭上大陸經理人畢瀅，令婚姻陷入危機，但當時洪欣就似乎對老公十分有信心，並表示：「我非常清楚張丹峰和畢瀅的相處方式，請大家放心。」之不過，日前有內地傳媒偷拍到畢瀅喺張丹峰開工期間，自由出入對方酒店房間，男方收工後，畢瀅換上睡衣去到張丹峰房間，逗留3個多小時至深夜。照片曝光後，洪欣未有發表回應，但就刪除微博上大量同老公嘅合照，只留下去年畢瀅與他們同遊迪士尼嘅合照，事件十分耐人尋味。唔少網友都留言表示「該不會又硬拗說是討論劇本吧」、「再漂亮的女人年纪大了，也比不過外面的年輕小狐狸精」

洪欣微博只係得返呢張同老公嘅合照，而呢張合照就係去年引發出「小三」事件，照片中，畢瀅拖著張丹峰同洪欣嘅愛囡彤彤，有網民指畢瀅此舉係宣洩主權。

有網友指出畢瀅2015年於中國傳媒大學南廣學院畢業後，同年加入張丹峰團隊，而係2017年，張丹峰以女兒命名嘅「晞彤（上海）影視文化工作室」股權變動後，畢瀅成為最大股東，雖然張丹峰有解釋過話係因為方便工作，但唔少網民都覺得成件事幾不可思議，或者係因為咗大股東關係，畢瀅近年一身名牌，由Chanel、LV、Gucci到Hermès一個不漏。雖然畢瀅近年打扮走青春路線，但網上有唔少佢嘅陳年舊照，當中亦不乏性感睡衣照，並配文「我可以幫你餵貓，還能把你餵飽」。

洪欣去年力撐老公，今次又唔知會點呢？

另外，有網友搵出疑似係畢瀅嘅小號，名為「靜靜看著你和她」，該帳號除鬧過洪欣係醜八怪之外，又自稱愛上了有婦之夫：「為了我們的將來，要我隱忍，要我等待，但是我真的等不下去了，天天看他和他很老的老婆在我面前秀恩愛，看着他們網上各種甜蜜的新聞，齊心協力團結一致對外？我心如刀割，比殺了我還難受。」「我愛了他三年，也委屈了自己三年，我可以甚麼都不要，我只要他愛我，他說過要離婚娶我的，我還有多少個三年？以前是老女人盯着他，現在全國人民都在盯着他，我該怎麼辦？我好累，真想一覺睡死過去，一了百了！」由於「靜靜看著你和她」曾在文中提及的「矮小黑」，係張丹峰曾在節目中形容畢瀅，所以唔少網民都認為呢個帳號嘅幕後操作者就係畢瀅。

張丹峰所屬的「北京峰焱文化有限公司」以及「晞彤（上海）影視文化工作室」，畢瀅都是持股人，而且持股比例更是百分百。