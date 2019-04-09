【鐵探】袁偉豪即將進軍國際市場？　「呢個絕對係可以紀念嘅事」

袁偉豪今天（9日）出席TVB電視劇《鐵探》的宣傳活動，劇集播出一星期，眼見收視反應十分理想他亦相當興奮：「我對《鐵探》成套劇都十分有信心，台前幕後都精心打造呢個故事，希望帶到畀觀眾有娛樂。」

袁偉豪於活動上劇透，指今個星期《鐵透》劇中有高層將會失勢。（梁碧玲攝）

《鐵探》這部劇集除了收視和反應十分好之外，另一個好消息就是Netflix平台會播出《鐵探》，這對演員來說也是一個進軍國際的好機會，袁偉豪十分認同：「呢個絕對係一個好景像，先唔講我哋製作媲唔媲美到外國都好，但我哋香港都盡最大努力去做，對公司同演員都有各方面好，呢個係絕對可以紀念嘅事。」

袁偉豪笑言盡量也會常與網民互動，大家能交流一下。（梁碧玲攝）

提起近日一件不愉快的事在袁偉豪身上，有網民指跟他合照完立即變臉耍大牌，袁偉豪也在社交網站回應，對這件事情他說到完全沒有生氣：「我覺得咁啱嗰一下想同佢傾偈咪傾下，我都唔記得呢件事，但我都有盡量回應呢個情況，可能當時我唔想太高調或者太攰，影完相想快少少食完碗麵就走，少不免會有呢啲情況發生，我都有同網民講大家都唔認識，唔可以憑我唔笑就判斷我人格，後來佢都有私訊覆我，話明白我，會支持《鐵探》，咁我又覺得幾好，大家有傾有講，唔好只係將負能量帶出嚟。」

袁偉豪指認識他的人，都知道他不會耍大牌。（梁碧玲攝）