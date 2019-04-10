【陰屍路】主線以青少年為主　網友唔睇好：先把主劇拍好就唔錯啦

由Andrew Lincoln、Norman Reedus、Melissa McBride等主演額的美劇《陰屍路》（The Walking Dead）第9季已於近日完結。儘管收視每況愈下，但作為AMC的重頭劇，他們並未打算放棄，反而透露會再製作衍生劇。

日前，AMC宣布《陰屍路》將拍攝第三個系列，由內容總監Scott Gimple與TWD作家兼製片人Matt Negrete創作，主角由兩名年輕的女性擔任。講述末日背景下，第一代青少年面臨喪屍災難，如何成長、選擇，以及當中他們善與惡交織的故事。劇集將於2020年首播，共有10集，這也標誌著《陰屍路》播出整整10年，以及漫畫家Robert Kirkman等創作的精彩漫畫超過15年。

《陰屍路》每一季有主演「離世」時，便會流失不少觀眾，儘管如此，AMC將會繼續打造衍生劇。（IMDb）

Gimple表示：「Matt Negrete是TWD悠長歷史中最優秀的作家之一，能和他合作我感到很興奮，為大家講述一個我們之前未曾見過的故事，向更大的世界邁出第一步。」而Negrete也直言作為新系列的其中一員自己非常開心，「撰寫和製作原版系列是我一生的工作，我很榮幸同Scott以及所有《陰屍路》的工作人員共事，我迫不及待想讓粉絲知道我們在炮製什麼！」

《陰屍路》近幾季人氣急轉直下，網友們並不看好再製作衍生劇集，「先把主劇拍好就不錯了，貪多必失不知道嗎？」、「已經9季了，病毒如何產生、擴散，如何研究對抗病毒的疫苗一點都無講，全是人與人勾心鬥角」、「請停止」等等，似乎並沒有很期待。

另外，《陰屍路》的衍生劇集《顫慄陰屍路》（《Fear The Walking Dead》）第5季將於6月2日播出。