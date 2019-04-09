憑《鐵探》打入國際市場？ 蔡思貝孤注一擲：靠呢鋪㗎啦

蔡思貝今天（9日）性感大露背現身TVB劇集《鐵探》宣傳活動，立即成為全場的焦點，思貝解釋為何穿這麼性感：「其實我係因為琴日去完沙灘拍完嘢之後中暑，我依家散緊熱，琴日又唔夠水飲，返到屋企好似發燒，依家都好唔舒服。」

思貝昨天（8日）到沙灘拍攝外景，她笑言曬黑了，現在想白一點也難。（梁碧玲攝）

《鐵探》成為自2018年至今最高開播收視嘅劇集。（梁碧玲攝）

《鐵探》播出後的成績相當理想，開播收視高達29.5點，成為自2018年至今最高開播收視嘅劇集。思貝雖然到現時為止也出場時間不太多，但也成功吸引觀眾留意，思貝直言有留意網友的評論：「好多觀眾同網友都畀好多正面評論，話好好睇好緊張好刺激，咁我都好感動好開心，雖然依家出場唔係好多，但劇裡面大家睇到我另一面，同埋網上有好多留言其中一條令我好感動，就係同我講話為左以前鬧我而同我講對唔住，見到呢啲留言真係苦盡甘來，大家見到我嘅努力。」

思貝望世界各地觀眾能收看香港製作的電影同劇集。（梁碧玲攝）

這部劇集除了在TVB播出，Netflix也即將可以觀看，這件事情的發生也意味著有機會演員中能打入國際市場，思貝坦言：「靠呢鋪㗎啦，即係Netflix有人睇中咗，就去荷里活發展，講笑，但當然開心，有唔同國家觀眾睇到《鐵探》，係一個進步。」