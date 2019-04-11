【男神】祖狄羅演史上最靚仔教宗！　海邊白色泳褲引女Fans尖叫

英國男神祖狄羅（Jude Law）後生嗰陣就憑俊秀過人的外表，備受女性觀眾的喜愛，成為文藝片台柱。雖然佢好早遇到M字額危機，頭頂髮量愈來愈稀少，但「頭部以下的體格」依然保養得宜，令一班迷姐迷妹女Fans大為讚嘆。

46歲的祖狄羅為了新劇在海邊穿上白色性感泳褲拍外景，令唔少女Fans流晒口水！（翻攝自Daily Mail）

近日，祖狄羅在威尼斯海邊為影集《新教宗》（The New Pope）拍外景，在眾目睽睽淨係着住白色泳褲仔，「鵰形」若隱若現，但佢完全冇扭擰而且態度大方，大show專業演技。最引網友熱烈討論的還是46歲的祖狄羅，身型依然拍得住同後生自己廿年的男人，Fans直呼：「男神仍然是男神！」

想當年，26歲的祖狄羅同小辣椒桂莉芙柏德露於《心計》上演激情親熱戲（《心計》劇照）

祖狄羅過往演出尺度唔算保守，20年前《心計》（The Talented Mr. Ripley）中已經有正面露點的鏡頭，佢當時喺意大利海邊着住泳褲，同扮演佢女朋友的「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）演親熱戲，廿年後身材仍然冇走樣，泳褲款式仲大膽咗，令同佢同輩、只剩一堆贅肉同肥油的大叔自愧不如。

《新教宗》是祖狄羅2016年主演劇集《年輕教宗》（The Young Pope）的續篇，他仍然扮演靚仔而充滿野心與權謀的教宗，而且有被美女包圍的曖昧場面，影迷超期待。

這個教宗我可以！按圖看祖狄羅演爭議教宗的精彩演出▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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