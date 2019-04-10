【開心速遞】Terry黑化後演技大爆發：大小姐同KC教我點演得更奸

無綫處境劇《愛，回家之開心速遞》已經播出了550多集，不過好口碑同高收視依然keep得到，至今已經連續11周成為TVB劇集收視之冠，走勢強勁！難得的是劇情發展有新意，更不時為觀眾同網民帶來驚喜。繼早前群姐 (許思敏 飾) 當眾除衫搶Fo的一幕之後，又有由熊樹根 (劉丹 飾)、龍敢威 (羅樂林 飾) 、譚道德 (陳榮峻 飾) 以及豹叔 (黎彼得 飾) 這四名耆英組成的Hip Hop組合「大四喜」大唱洗腦歌。愚人節就有金城安 (周嘉洛飾) 同池美麗 (鍾凱琪飾) 發生一夜情。而現在更有善良的Terry (李偉健飾) 走上黑化之路！

Terry竟然黑化。(電視截圖)

在剛播出的兩集入面，原本單純蠢鈍的Terry竟然突然變得精叻醒目，而且更黑化變奸仔，完全是癲覆了Terry一貫的形象。平日Terry總之被家姐大小姐 (林淑敏飾) 和舅父KC (歐瑞偉飾) 嫌他蠢，但現在卻是Terry反怪兩人蠢，仲指住大小姐爆出一句：「呀，你真係蠢唔係扮㗎喎！」甚至踢走大小姐坐埋她office的位，聲稱自己才是話事人，反過來控制大小姐和KC。Terry如今已不再是昔日的傻仔，黑化後的他還使出奸招害阿哥Max (鄭世豪飾) ，令對方被爸爸 (羅樂林飾) 打入冷宮，成功令大房失勢，之後還打算害到對方同Jenny (陳偉琪飾) 坐監，可謂奸到出汁。

Terry用奸招害阿哥Max。(電視截圖)

Terry黑化獲網民激讚劇情好笑有趣，又齊齊推斷日後劇情的發展，如果Terry愈來愈奸，隨時有可能與大小姐為敵，同大小姐爭做接龍集團繼承人，即使Jenny也未必夠他奸。李偉健 (Kim) 的演技於這兩集可謂大爆發，獲網民大讚他黑化後演得既自然又恰到好處，估不到他演傻仔稱職，就連演奸角都一樣入型入格。

網民大讚Terry好演技。

Kim接受《香港01》訪問時表示：「單純嘅Terry容易演啲，因為演咗咁多年習慣咗，我傻仔咗咁多年，突然邊奸仔要一段時間先適應到。其實拍攝Terry黑化時用咗好多好多時間，因為演唔慣，咁導演就特別預多咗時間畀我演，同埋要執好多次，畀好多時間同心機去拍我。同埋我講對白可能唔夠奸，咁舅父KC同埋家姐大小姐就會逐句教我去演繹，我未必做到佢哋嘅要求但我盡力做，佢哋教咗我好多，如果唔係我演得仲差。」至於單純Terry同黑化Terry他喜歡那個多些，他說：「基本上我兩個都好鍾意，因為拍攝時可以玩多少少嘢，所以最好時醒時蠢啦。」

Terry依家已經係大房嘅話事人。(電視截圖)

一齊重溫下Terry黑化變奸仔呢集嘅精彩片段：