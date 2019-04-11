【王冠】新演員揮低姬拉麗莉演戴妃　編劇：她的演技迷倒我們

改編自英女王生平的人氣劇集《王冠》（The Crown）的第三季剛剛於今年2月完成拍攝，由奧斯卡影后Olivia Colman接替Claire Foy飾演步入中年的英女王，預計今年年尾播出。雖然第三季還未播出，第四季將會於今年8月開拍，監製Suzanne Mackie去年接受訪問時稱戴安娜王妃會在第四季出場，亦有消息指該角色將會在第三季最後一集搶先露面。直至昨日（9/4），《王冠》的官方Twitter出Post表示戴妃一角將由新演員Emma Corrin出演，但隨後又將Post刪掉。

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在消息發布前，戴妃一角呼聲最高的是電影《失蹤罪》的Rosamund Pike、Keira Knightley及《不得鳥小姐》的Saoirse Ronan，各人分別曾入圍金球獎、艾美獎和奧斯卡等頒獎禮，人氣和演技都受到認可，沒想到今次劇組會找來新人演出。消息一出後，有不少網民都表示對Emma Corrin毫不認識，不過就讚她樣子標緻，一雙藍色的眼睛跟戴妃有點相似。而編劇Peter Morgan就大讚Emma有才華，他接受訪問時透露對方雖然從未修讀戲劇，但畢業於劍橋大學：「她才華橫溢，在她飾演戴妃時將我們迷倒，她擁有戴安娜的美麗和天真，同時有內涵，這個特質能夠刻劃出籍籍無名的少女變成一個時代的標誌女性。」

（Emma Corrin IG）

對於能夠參與《王冠》的拍攝，身為劇迷的Emma受訪時直言非常榮幸：「我一直都有留意劇集，能夠加入這個超凡的團隊實在太意想不到了。戴安娜王妃是很多人的偶像，她對這個世界仍然有著深遠的影響，透過Peter Morgan的創作我就能夠探索她。這是一個千載難逢的機會，我一定會努力地演好這個角色。」另外，Emma更會在電影《Misbehaviour》亮相，跟Keira Knightly、Keeley Hawes等女演員切磋演技。