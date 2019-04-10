ViuTV新劇《婚內情》挑戰道德底線　人夫陳錦鴻偷食談善言

《婚內情》陳錦鴻同鄧萃雯飾演結婚２０年的夫妻，當中複雜的感情問題。

今日（10日）是ViuTV為推出新節目時間表舉行的節目巡禮發布會，新的時間表將會於4月29日推出，除了現有的《晚吹》系列外，加入了兩套ViuTV自家製的劇集《婚內情》和《詭探前傳》，還有全新綜藝節目《友枱VIP》，務求為觀眾帶來新的體驗。

秋官劇中飾演茅山高人，更會同陶大宇鬥戲。

當中以兩套自家製劇集最為亮眼。《詭探前傳》是之前的劇集《詭探》的前傳，將會在星期一至五10時播放，由鄭少秋、陶大宇和江若琳等演員主演。早前觀眾對於在劇中有三名徒弟的「茅山高人」彭百川的身份都十分好奇，後來公布由鄭少秋（秋官）飾演，讓網民非常期待，秋官在接受《香港01》訪問時說他演的角色會協助警方破解靈異的案件，他的身邊都會發生很多怪異的事件，令他傷亡慘重。故事中會講到不少傳統的民間迷信習俗或傳說，例如盂蘭勝會和中、冥婚和「五獄成仙」等。本地劇集中，以靈異鬼怪為主題的也有，但為數不多，究竟《詭探前傳》能否成功營造到緊張懸疑的氣氛外，又能讓觀眾追看呢？

《詭探前傳》內容有不少香港的都市傳說，驚嚇程度會比前作更強。

至於會在9時半播放的《婚內情》就跟《詭探前傳》完全不同，以錯綜複雜的男女關係，探討現代的愛情觀。當中陳錦鴻飾演的孫逸背著妻子馬淑湘（鄧萃雯飾）同旋在不同女子之間。預告片段中的一句「一段婚姻，怎會只的兩個人」吸引了我的眼球，鄧萃雯配陳錦鴻的好戲組合，再加上新演員談善言和林德信，演員的配搭令人相當期待。錦鴻在接受《香港01》訪問時坦言都會叫他仔仔看這劇，看一下不同的愛情觀，他說：「愛情其實唔洗咁認真，點解上一場對呢個女仔咁sincere，下一場都咁，其實人就係咁。」似乎講的也是人性的弱點和缺憾。

陳錦鴻除港台作品外，已有六年沒有拍港劇，今次新劇在ViuTv播映，他亦非常有信心。（陳順禎攝）

當然，ViuTV還炮製了《友枱VIP》，邀請圈中明星細談入行多年的見聞，「大講事非」。我個人就最期待《婚內情》，讓演員們再帶我們探討一下現代人複雜的愛情關係，既現實又血淋淋。