【卡拉屋企】袁文傑驚喜現身　那些年勁青澀：嚟緊仲有一集

1991年嘅處境喜劇《卡拉屋企》現正於深宵時段播出，雖然已經係第4次於翡翠台重播，但瘋狂搞笑嘅劇情同對白，相隔28年都唔會過時，依舊吸引到大批觀眾追看。227集圍繞黃氏一家發生，而且搵嚟唔少藝人客串，依家睇返好似搵彩蛋一樣集集驚喜﹗繼古巨基之後，第20集大家仲見到基仔藝訓班同學袁文傑﹗

《卡拉屋企》重播吸引大批觀眾深宵追看，仲要金晴火眼睇清楚有邊位藝人客串。（影片截圖）

【卡拉屋企】好多估唔到嘅演員客串 鍾鎮濤張可頤仲有邊個？

第13集有相當青澀嘅古巨基現身，同失魂菲同場仲有三句對白。（影片截圖）

第20集主題係「暖暖平安夜」，講到白頭佬（楚原飾）同老婆肥媽（盧宛茵飾）到餐廳想WALK IN食平安夜大餐，經理走出嚟同佢地解釋未有位。觀眾驚覺呢位高大靚仔嘅經理，原來正正係袁文傑﹗佢接受《香港01》訪問時話：「我記得呢套係我訓練班後出咗去，然後返TVB以特約演員身份拍嘅戲，我記得係91年年尾，拍《家有喜事》家明表哥前少少嘅時間，都係聖誕節嗰排。」

呢集去到餐廳場景，190CM高嘅袁文傑真係份外吸晴。（影片截圖）

袁文傑向楚原及盧宛茵解釋暫時未能入座，呢個笑容好Charm好型喎﹗（影片截圖）

以新人嚟講，第13集古巨基都係得3句對白，而袁文傑就有接近一分鐘大頭鏡頭，兼有近十句對白，算係幾多戲份啦﹗袁文傑仲透露自己之後仲會喺《卡拉屋企》出現：「嚟緊仲有一集喺戲院，係李婉華以為我眼甘甘望住佢，其實係表錯情，但詳細我都唔記得啦﹗」當年呢一集應該係第49集，大家嚟緊不妨留意下﹗

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袁文傑夠晒高大威猛，好多時都著上西裝拍戲，當年拍《家有喜事》家明表哥（左邊背影）都係著西裝現身﹗（影片截圖）

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