范冰冰復出拍西片《355》　內地投資者華誼即時割席唔玩

范冰冰去年與Penelope Cruz、Marion Cotillard、Jessica Chastain以及Lupita Nyong'o亮相康城影展。

去年捲入逃稅風波嘅范冰冰，沉寂大半年後，有傳佢將以荷里活大製作電影《355》為復出之作，而導演Simon Kinberg亦證實范冰冰不會被換角。電影以女特務為故事內容，片中會有大量動作場面，為了令電影更加國際化而特別挑選了5位不同國籍的演員擔任主角，當中包括Penelope Cruz、奧斯卡影后Marion Cotillard、金球影后Jessica Chastain、《黑豹》黑人女星Lupita Nyong'o及范冰冰。

導演Simon Kinberg對范冰冰似乎十分有信心。

去年5女更齊齊現身康城，隔後，與范冰冰合作無間山嘅華誼兄弟宣佈以2千萬美金買入《355》嘅內地發行權。之不過，自從逃稅風波後，華誼同范冰冰嘅關係似乎有變，因為就係范冰冰口落實出演《355》時，有傳華誼將會撤資，而消息亦都好快被華誼發言人證實，但就未有透露撤資原因。2千萬美金，話多唔多話少唔少，唔少網民都十分好奇華誼撤資會否影響開機在即嘅《355》。

華誼兄弟之前多次投資范冰冰參演嘅作品。

其實喺范冰冰成立個人工作室前（唐德影視）前，曾經係華誼旗下藝人，而引發陰陽合約嘅電影《手機2》，華誼亦係投資者之一，去年8月傳出范冰冰被捕嘅消息後，華誼股價大跌，一日之內蒸發12億人仔，公司有否涉及偷逃稅款亦成為輿論焦點。而自逃稅風波後，華誼去年嘅業績報告指出，預計2019年第一季將會虧損9千萬人仔。