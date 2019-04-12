【少女時代】允兒煮川菜曬神級廚藝　高難度淋滾油上碟吸42萬Like

南韓人氣女團少女時代成員潤娥（允兒）長相甜美、氣質出眾，是許多男性的夢中情人。最近她在IG上大展廚藝，影片一出即令網友大為驚歎！

多才多藝的潤娥除識講中文外，11日還在IG上大show廚藝，先是涮煮肉片，然後將配料、湯一一倒入碗中，並擺上乾燥的辛香料，最後還淋上高溫熱油，伴隨着「刷」的一聲，老練的手法加上精美的擺碟，就連少時成員俞利看了都忍唔住讚「睇落好好味！」

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona_lim 分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 上午 7:55 張貼

影片一出，大堆網友紛紛讚：「哇，好似好好味」、「哈哈哈哈 就咁睇唔错」、「允兒可能食唔慣麻的味道，冇落花椒」、「隔住個Mon都聞到水煮肉片的香味」、「還會做川菜了 真厲害」、「睇到好餓」、「話我知，有咩係林允兒做唔到？」、「到底邊度可以買得到林允兒牌麻辣燙？」。

少女時代的潤娥私底下是個吃貨▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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