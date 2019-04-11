【林宥嘉】曾太忙屈到病醫生批死冇得醫　31歲搶閘做老襯竟成解藥

林宥嘉日前接受「GQ」雜誌專訪，透露婚前自己是個工作狂，有段時間得了腸躁症，吃什麼都會肚瀉，把他嚇壞了。醫生更斷言「無法根治」，讓他覺得根本是「與死亡最近」的一次，但也因此他開始懂得如何與壓力共處。

林宥嘉形容，自己以前的個性有點像炸彈，悶到最後會爆開來那種。所以他看來對誰都客氣，面對挫折也是，先不動聲色，保持距離（yogalin_official）

林宥嘉形容，自己以前的個性有點像炸彈，悶到最後會爆開來那種。所以他看來對誰都客氣，面對挫折也是，先不動聲色，保持距離。他說生活難免會有一些挫敗感，等挫敗感累積到一定程度，變成一個巨大的東西時，就是啟動某項重要計劃的開始：

所以當我定決定去做一件事，已經是義無反顧的狀態，人一定會瘋掉，是過分投入地去做。 林宥嘉

但成家後，林宥嘉說：「家庭的牽制會讓你不要那麼衝過頭。」以前他會花上許多時間跟憂鬱情緒或心裡的黑暗面糾纏，覺得那是藝術創作者的日常，「但因為你有家庭的牽絆，得有個固定作息，早上起來要照顧小朋友什麼的，所以你不會花那麼多時間再去跟負面的東西相處，醒着的時間就會更紮實去做行程裡安排的事。從前那種喪失理性的投入，終究還是會被一個東西馴服，就是……」是愛嗎？他笑說這有點噁心，但類似。

林宥嘉也說：「回到家，分配時間給家人，看到小朋友，會覺得現在先不管那些很煩人的事，懂得科學地去安排要衝刺的時間。」、「其實我很多作息跟做事方式都真的是身體吃虧之後換來的。尤其如果真的有藝術家個性的人，很容易憂鬱，因為壓力太大，完全燃燒自己會很可怕。」

也許是藝術家個性驅使，林宥嘉的IG有一段時間喜歡以黑白為主調▼

+ 5 + 4 + 3

被問到31歲就完成人生大事是否有點早？但林宥嘉說，偏偏羨慕的人又很多，然後他才知道，原來這是值得別人羨慕的事，「我一直希望是一個有家庭生活的藝人。因為我喜歡的歌手都有同一種氣質，他們是音樂人，同時也很腳踏實地在過生活，像張學友、陳奕迅。」

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