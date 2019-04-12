【香港舞台劇獎】關寶慧捱足28年終奪劇后：我拍過好多爛片

關寶慧憑自資演出的舞台劇《她媽的葬禮》奪得《第二十八屆香港舞台劇獎》「最佳女主角」（喜劇／鬧劇）獎，此劇是她第一次獲提名兼第一次獲獎，她高興得淚灑台上，更多謝恩師鍾景輝（King Sir）。《香港01》記者致電關寶慧祝賀，她表示這次獲獎真的非常開心。關寶慧指自己在台上好激動，「其實我激動咗個幾月㗎啦，我知道咗有提名，我就係咁喊係咁喊，喊住咁返屋企，我一入門口我媽咪見到我喊都問我咩事。琴晚由宣布頒女主角呢個獎我都開始喊啦，都未嗌我名。我都聽唔到林海峰叫我個名，係我隔離嘅人同我講先知。」

關寶慧入行28年，終於在《第二十八屆香港舞台劇獎》頒獎禮奪得「最佳女主角」（喜劇／鬧劇）獎。

關寶慧奪獎後，向傳媒講過現在正在寫電影劇本，需要600萬的資金，如果沒人投資的話，她會賣樓。」《香港01》記者問及此，她坦言並不是講笑，「如果真係搵唔到（投資方）嘅呢，咁咪賣下囉。（咁大犧牲？）咁唔係太大嘅，因為我唔係淨係得一層樓嘅，賣一層都夠，我一路都想同李蕙敏搞一啲戲。」

關寶慧想將《她媽的葬禮》搬上大銀幕，她先要找到六百萬才能開戲，先作最壞打算，賣樓套現。

關寶慧畢業於香港演藝學院戲劇系，但一直未有好的發揮機會，演員是被動的，好多時，只等一個機會。入行28年，終於獲獎，關寶慧感嘆︰「我所有電影﹑電視所有嘢我都未提名過㗎，我嗰陣啱啱離開咗TVB，先至有視帝視后嘅獎。」好似一直跟獎項無緣。

關寶慧最後一套無綫作品《無頭東宮》

關寶慧更談到自己有一段時間都很失意，鬱鬱不得志，「試過爛片年代，我又拍過好多爛片，慘嘅係人嘅鬱結，有時明明有啲角色我可以做，點解人哋唔搵我㗎呢？」「大概05、06年左右開始，有十幾年嘅時間我係覺得自己係好似個頭喱咗去梳化裏面咁，起唔到身，又唔係就嚟死，但係好辛苦，類似好多嘢俾人或者俾自己壓制住咁，好似被綁手綁腳，唔知做乜咁嘢咁。」她續說：「嗰十年係好慘，電影又變左做爛片年代，之後係直程衰到冇片拍添喇。爛片年代應該係由97、98年開始，好多嗰啲『七日仙』啊，十日就拍一套戲嗰啲，嗰時我都好辛苦，我甚至參與過一套我冇份除衫嘅三級片，好少戲份嘅，叫咩名我都唔記得，因為我自己都唔想記得，我唔想面對，但無計，因為我要話畀人聽，我仲喺呢個圈生存緊。」

關寶慧在90年代拍過不少速食製作的電影，包括這套cult味濃的《男人胸女人home》

多年來的奮鬥，辛酸事又豈止以上的，關寶慧試過主動叫導演「得閒有戲搵吓我拍啊」，她自言不是這種自我推銷的人，這樣說已經覺得自己「面皮好厚，呢啲事好肉酸」又試過大概在7至8年前，有導演要求她會講廣東話、普通話和英文，又要演戲，最後竟然給她$800一天的片酬，跟戲中的model薪水一樣，最後她也拒絕了出演。到後來12年左右情況開始好轉，她續漸有更多機會。現在終於得獎，她自言也許都是轉運了。