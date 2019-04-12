【微博星耀盛典】台灣網絡紅人聖結石來港領獎：是我首次踏紅地氈

台灣網絡紅人聖結石昨晚（11/4）現身香港出席《微博星耀盛典》，聖結石接受《香港01》訪問時，坦言今次是首次踏上紅地氈，所以心情份外緊張，事前亦特意與造型師商討紅地氈戰衣。聖結石又透露今年計劃拍電影，希望未來可以踏上金馬獎紅地氈。

聖結石來港出席頒獎禮，想不到這次是他第一次踏上紅地氈。（陳順禎攝）

聖結石透露今次來港曾碰到YouTuber大J，又計劃與已故華廈置業創辦人鍾江海的孫子鍾培生見面。提到早前聖結石參觀鍾培生位於淺水灣的過萬呎豪宅，聖結石至今仍讚嘆不已：「我覺得嘆為觀止，因為我覺得沒住過這麼好的屋子，同事我有很佩服這位朋友的一點，他最在意的東西是他真正熱愛的......他在意遊戲咭，不是因為他能賺多少錢，很多都很賺錢，都可以賣好幾百萬台幣，但是他內心真的很喜歡的咭片，『嘩！這張很強！』，這是我最欣賞他的地方。」

聖結石早前參觀鍾培生的大宅，見到好友真心熱愛遊戲咭，聖結石佩服不已。（陳順禎攝）

聖結石獲大會頒發「Vlog新勢力」，他明言之後會和大J、鍾培生等人分享喜悅：「我蠻少拿獎的......過兩天我會找他們，向他們炫耀一下，因為鍾培生得了獎也會向我們炫耀，例如拳擊、慈善賽，蠻酷的，我要跟他炫耀一下。」