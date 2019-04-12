蕭亞軒傳被怪病纏身全面停工　消失近1年IG發新相：I Miss me

有「亞洲流行天后」之稱的蕭亞軒，自去年被爆出身體狀況不佳之後，就鮮少出席公開活動，甚至於還決定將原訂好的世界巡迴演唱會同所有商業活動取消，全面停工專心養病。沒想到這一養就養足近一年之久，當大家非常關心她的消息時，她就在11日無預警地更新Instagram，上貼一張半邊臉的自拍照，疑似準備復出引來粉絲們哄動。

蕭亞軒有近一年消失在娛樂圈了。（網上圖片）

自2018年3月被傳出罹患怪病的蕭亞軒，有指她經常發燒甚至於病到失聲，最嚴重更傳出她患愛滋病，有感事態嚴重到後來其經理人就出來回應，澄清不是愛滋病只是患了比較嚴重的支氣管炎，而她事後亦在微博留言報平安：「I Miss you guys。我發誓我很快就會出現的，謝謝大家一直支持我。」給傳聞一個回擊。

過去時不時在社交網站分享日常點滴的她，自年初（3月）傳出患怪病之後，就在年尾12月份罕有地更新Instagram，晒出朋友寫給她的一封信：「Dear Elva，我想了一段話想要送給你，在人生的海洋上航行，要好好的掌握舵跟帆，如航向一直面對西方，將看不到日出的美麗，就算途中遇到暴風雨，也只是讓空氣更清新。我們一起更好！」字裡行間中透露出她生病過程應該好痛苦。

蕭亞軒晒最新近況，看似精神不錯應該離復出時間不遠。（網上圖片）

再相隔4個月之後蕭亞軒終於更新Instagram，上貼一張遮蓋半邊臉的紫色短髮照，嘴巴微微張開留言道：「Miss me？I miss me。」見她氣息相當好又願意分享近況，粉絲們都十分開心表示等她回歸「趕快立即回歸」﹑「想你想你」﹑「我要聽你的新歌」…蕭亞軒如此大方貼近照，相信已經準備好離回歸樂壇時間應該唔遠。