陳嘉倩唱《心亂如麻》　網民大讚：唔做歌手岀唱片真係嘥晒！

陳嘉倩樣貌甜美，深受網民喜愛。（IG圖片）

前無綫新聞女主播陳嘉倩，因為樣貌甜美深受觀眾喜愛，被封為「宅男女神」，網民更稱她為「嘉倩BB」、「新聞之花」。嘉倩BB離開TVB後，先後在港台、ViuTV拍節目，大家亦看到她的另一面。甜美的笑容，亮麗的外型，還有高學歷加持，她除了獲邀拍攝廣告，成為KOL界的搶手貨之外，更頻頻獲邀出席活動。日前嘉倩BB在IG Post了一段唱歌的短片，獲網民大讚好聽！

嘉倩BB去年拍攝ViuTV節目《堅離地》，與兩位導遊陳成軍、張振華深入北韓，揭開神秘面紗。（IG圖片）

嘉倩BB獲邀擔任表演嘉賓，她在台上獻唱一首《心亂如麻》，獲讚人靚聲甜！（影片截圖）

擔任表演嘉賓的嘉倩BB在台上獻唱一首《心亂如麻》，歌聲贏得不少掌聲。畢竟這首原唱是衛蘭的歌曲，演唱難度並不低。但嘉倩BB的高音和轉音也處理得相當不錯，而且歌聲充滿感情，網民紛紛留言大讚「人靚聲甜」、「原來女神唱歌咁好聽」、「主持又得，唱歌又得」、「齋聽以為播CD」。

嘉倩BB多年前曾清唱一段楊千嬅的《少女的祈禱》，當時的她樣子青澀。（影片截圖）

嘉倩BB曾與區瑞強合唱《Devoted to You》，一樣咁好聽！（影片截圖）

其實嘉倩BB一向都好唱得，她在多年前清唱一段楊千嬅的《少女的祈禱》，當時的她仍是長直髮，面圓圓，一臉稚氣。此外，她還曾與區瑞強在港台節目《二千靚歌再重聚》活動中合唱《Devoted to You》，歌聲非常清澈動人！嘉倩BB唱歌這麼好聽，不少網民都提議她轉戰樂壇，不過她曾在接受訪問是表示唱歌只是興趣，空閒時會與朋友夾吓歌、錄吓歌，但不是專業Level，有滿意作品才會在社交平台發放，希望有機會再聽到嘉倩BB的歌聲啦！

最近去了日本賞櫻的嘉倩BB，在IG Post了不少靚相。（IG圖片）

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一齊聽下嘉倩BB甜美嘅歌聲！