【倚天屠龍記】三大門派掌門現身解說　少林易筋經係用嚟健身養生

金庸筆下創造的武俠小說門派眾多，就好似武當派﹑少林派﹑峨眉派﹑青城派﹑崑崙派等，各門派均有擅長的絕學。但畢竟是創作小說必定有實有虛，而適逢無綫播出新版《倚天屠龍記》，就當中三大門派進行研究，一探究竟他們只是都市傳說還是真實存在過，現在還有這一些門派嗎？

武當派創始人張三豐，是金庸筆下最長壽之人。（網上圖片）

武當派

在金庸筆下武當派不斷出現其創作小說上，就好似《笑傲江湖》﹑《鹿鼎記》﹑《書劍恩仇錄》等，是一支非常重視武德的大派，其創派人張三豐更是金庸筆下最長壽之人添。

武當派亦的確不止只是小說門派之一，它到目前為止仍流傳於這個世上。創派人張三豐當年在湖北武當山修道之地，至今仍得以保留是為武當山。隨著年復一年，武當派其後都分出許多門派（玄武派﹑三豐派﹑三豐自然派），沒有一個所為的掌門人，只有分各派的道總。

武當玄武派的第15代傳人田理陽，在節目上展現功夫「龍遊太虛」。（網上圖片）

在《倚天屠龍記》中武當派的絕學有「三十二勢長拳」﹑「神門十三劍」等，在現實生活上這一些學術確實存在，不過就不是小說中所形容的如此誇大。就好現時武當玄武派的第15代傳人田理陽，最近上綜藝節目《王牌對王牌》展現功夫，他聲稱該派特點是「以柔克剛，以靜制動」還即場展現一種功夫名為「龍遊太虛」，雙手捧著裝滿水的器具，輕鬆地隨著身體打轉動作連而不斷，猶如小說中呈現的「綿掌」﹑「八卦掌」相當厲害。另外，還有不少人專程去武當山找三豐派第15代傳人袁修剛學習武當太極劍，可見武當功夫流傳甚廣為人推崇。

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樊少皇在劇集中飾演少林派人物成崑。（網上圖片）

少林派

經常聽到一句說話「天下武功出少林」，未知是否屬實，不過少林派就的確在金庸的小說中出現最多次數的門派，就好似《天龍八部》﹑《笑傲江湖》…是拳種最多的武術。而少林派的武術大多少「剛」為主，主張「禪武合一」，其地位在中國武術界相當之高，同武當派齊名有「北崇少林，南尊武當」之稱。

作為名門正派的少林是中國武術界中歷史最悠久的，現位於河南省登封市嵩山的少林寺，更是許多習武之人﹑高僧﹑佛友等朝聖拜訪的聖地。現任方丈就是53歲的釋永信，16歲出家就在1999年的時候當年釋行正法師圓寂12年之後，他就在當年接任少林寺方丈。

釋延保公開《易筋經》真相。（網上圖片）

眾所周知，少林武功有許多絕技，就好似一指禪功﹑鐵臂功﹑旋風掌﹑銅砂掌等，但好多人就視當中的「易筋經 」為武林秘笈。當大家質疑《易筋經》是否如此厲害之時，少林寺武僧書畫院副院長第34代傳人釋延保就在節目《王牌對王牌》中解釋，公開確實《易筋經》是真的存在：「少林寺真的有藏經閣和《易筋經》，《易筋經》只是少林功夫體系中健身養生的一種功法。它通過導引，按摩，吐納這種方式練習達到效果。」另外，在娛樂圈中有不少打得之人都是出自少林寺，包括釋小龍﹑王寶強﹑李連杰等都擁有一身少林好功夫。

釋小龍﹑李連杰﹑王寶強都是出自少林。（網上圖片）

周海媚在劇中飾演滅絕師太。（網上圖片）

峨眉派

有睇開金庸武俠小說的都知道，峨眉派一向以女性為主導，創始人就是郭靖黃蓉的女兒郭襄，當中當然亦有男性不過地位就比女性低。在《倚天屠龍記》中滅絕師太就是領導峨眉的掌門人，其領導下的峨眉派有別於出家人慈悲為懷的形象，狠辣毒殺令人留下不好印象。

王超認證峨眉派是從來沒有女掌門。（網上圖片）

但原來唔講唔知在現實世界上峨眉派根本就沒有女性的掌門人，其峨眉派武術傳承人王超就在綜藝節目《王牌對王牌》同大家解釋清楚：「我們峨眉派武術最早的創始人應該是司徙玄空，他是春秋戰國時期的一個武者。」而資深研究金庸經典的梁宏達亦作出解釋力證：「過去中國女人從北宋以後開始裹腳，一旦裹腳之後這女的想練武她可就難了。所以從這個角度來講，過去任何一個武術門派都不可能單一由女人組成的。他一定是有男有女而且男的多女的少。」令在場嘉賓都一清二楚。而梁宏達亦表明金庸寫峨眉派是從感情的角度去寫的，屬純虛有的創作而已。