【多圖】林明禎被53歲媽媽性感逆襲　網友驚嘆：基因太強大！

「大馬女神」林明禎，憑住甜美笑容和火辣的身材，擄獲不少網友的心！最近她就與家人一同到馬來西亞的浮羅交怡小島渡假兼慶祝母親的生日，她在IG曬出多張美照，其中她53歲的媽媽展現驚人「凍齡術」，身材亦keep得好好，與兩名女兒宛如姊妹花，引起熱議。

現年28歲的林明禎陽光甜美的形象，多年來深受網民喜愛！她除了是香港廣告界的寵兒，更先後接拍《救殭清道夫》、《辣警霸王花2不義之戰》和《玩轉全家福》等港產片，相當具有人氣！

林明禎外表甜美身材火辣，各地擁有無數粉絲。（IG圖片）

女神亦都好孝順，年年都會同媽咪慶生！（IG圖片）

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林明禎不時會在IG Post自己的個人生活照，網友不難發現她的家人同樣擁有超高顏值！但最令人難以置信的是她們現年53歲的媽媽，同樣擁有瓜子臉、高挺鼻樑，生過4個小孩的她身材依然保持得十分好，豐滿上圍和水蛇腰完全不輸女兒！相中，可以看到她大晒白滑香肩和小蠻腰，加上甜美的笑容，讓人猜不出真實年齡，不少網友看了都跪求媽媽的凍齡秘訣！

邊度似53歲？（IG圖片）

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而大她一歲的姐姐林詩枝2006年曾榮獲《馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽》亞軍，隔年更獲得《我想成為一個模特》第二季總決賽亞軍，就此踏進演藝圈，不僅是模特兒，還身兼演員、歌手的身份，具備多元的才藝能力。林明禎這個家族果然擁有超強完美基因！

家姐一樣正，基因太強大！（IG圖片）