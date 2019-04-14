【御用嘉賓】菊梓喬入無綫兩年做咗46次嘉賓　星夢一姐竟然冇劇拍

32歲菊梓喬Hana今年在《勁歌總選》以大熱姿態奪得〈最受歡迎女歌手〉，正式成為星夢一姐，繼續成為電視劇主題曲及片尾曲女王，最近熱播的《鐵探》，一姐亦有首《鋼鐵有淚》壓尾，Hana的歌聲絕對做到everywhere,每晚一定會聽到。但心水清的網友會發現Hana除了出現在音樂頒獎禮及節目外，拍劇及當主持的機會都沒有，（最近客串劇集《解決師》一場），純以一個歌手的姿態出現，以無綫來說實在絶無僅有。

星夢家族除了一姐外，幾乎全部都多綫發展，莫非菊梓喬要專注唱歌？

再看其他星夢成員一哥周栢豪開騷、拍劇忙個不停，胡鴻鈞更成拍劇新寵《救妻同學會》當男主角，現忙拍《降魔的2.0》,新人戴祖儀亦當了《粵講粵㜺鬼》主持，就連剛簽入的連詩雅，一入無綫亦即拍了劇集《致所有愛過的人》等等，幾乎每位星夢歌手都幾線發展，偏偏菊梓喬就好專注唱歌，查看資料發現，入無綫兩年，菊梓喬只做嘉賓，一共做了４６次，絶對是御用嘉賓。

連詩雅一入星夢除了主題曲外，亦即拍劇《致所有愛過的人》當第二女主角，夥拍人氣甚高的馬貫東。

雖然菊梓喬在劇集，主持未發力，不過吸金力亦相當不錯,受到不少廣告客戶寵愛，若然再有其他方面發展，必定更上一層樓，有傳菊梓喬得罪高層所以在其他發展未起步，亦有監製表示她體力未能應付，相信時間會証明真偽，但菊梓喬單以唱歌就能立足，其實令不少歌手羡慕，始終香港樂壇現在是艱難期。

菊梓喬單靠唱歌都夠揾食，經常有商演及出席品牌活動。