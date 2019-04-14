【深圳時裝周】時尚界重口味之選　驚嚇街拍將時裝推向死亡的終結

喜歡時裝的人一定會知道每年世界各地的時尚界都會舉行時裝周，讓各大國際品牌率先預演新一季的時裝潮流，而一眾時尚界的潮人亦會參與其中。最出名的當然是巴黎時裝周、米蘭時裝周、紐約時裝周以及倫敦時裝周等，除了會場內的時裝騷好看，場外的街拍亦匯聚了不少打扮出色的靚人。不過並非人人都懂得時裝，在上月剛舉行完畢的深圳時裝周，紅毯上以及街拍就上演了一幕幕的群魔亂舞，唔講以為是慶祝萬聖節又或是盂蘭節祭典。

呢位女子個樣有幾分似范冰冰。(網上圖片)

深圳時裝周舉行完之後，就有大量時裝周場外的紅地毯及街拍照片於網上瘋傳，完全呈現出咩叫時裝界的大災難，徹底摧毀了時尚兩個字！相中人均打扮得非常浮誇，甚至可以用驚嚇來形容，突顯了極之獨特的個人風格與品味，但他們都表現得無比自信。有內地著名時尚評論人就mean爆表示：「如果說時尚是一場冒險，那麽深圳時裝周就是死亡的終點。」比喻得相當啜核，他還用人間煉獄來形容這次的「盛況」。而網民亦熱烈討論，紛紛留言表示無法理解這些人的所謂時尚，又引用星爺電影《食神》的經典對白說：「幻覺嚟㗎啫，嚇我唔到嘅！」

真係無法理解佢哋嘅品味。(網上圖片)

一齊睇下深圳時裝周嘅盛況啦：