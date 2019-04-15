【後生仔傾吓偈】馮盈盈慶功宴摑醫生男友　麥明詩食花生睇好戲

要數TVB近年最成功嘅綜藝節目，《#後生仔傾吓偈》應該一定榜上有名，除咗令兩位港姐冠軍麥明詩及馮盈盈火速上位，亦發掘出一班大學生KOL，成為電視界新力軍，上年《萬千星輝頒獎典禮2018》更奪得「最佳非戲劇節目」。呢日佢哋齊齊打邊爐慶功，就連盈盈男友寶寶都有現身﹗

《#後生仔傾吓偈》成為TVB近年最成功嘅其中一個綜藝節目。（IG圖片）

要數TVB近年最成功嘅綜藝節目，《#後生仔傾吓偈》應該一定榜上有名，除咗令兩位港姐冠軍麥明詩及馮盈盈火速上位，亦發掘出一班大學生KOL，成為電視界新力軍，上年《萬千星輝頒獎典禮2018》更奪得「最佳非戲劇節目」。呢日佢哋齊齊打邊爐慶功，就連盈盈男友寶寶都有現身﹗

節目台前幕後第一次齊人慶功，聲勢浩大呀﹗（陸浩明IG）

馮盈盈嘅醫生男友寶寶，經常喺節目中被提起，呢晚慶功都有份出席。（陸浩明IG）

三位主持人陸浩明、麥明詩及馮盈盈以及一眾大學生KOL，呢晚齊齊打邊爐食得相當高興，曬出大合照仲見到原來馮盈盈男友，喺節目中經常被提起嘅寶寶都有出席。麥明詩留言話：「後生仔傾吓偈慶功宴，點可以冇咗寶先生。fyy本身咁純情，佢能夠喺後生仔分享咁多經驗，都係拜寶先生所賜。大家又知唔知圖二係想重演咩事件呢？」

麥明詩叫大家估下盈盈掌摑男友，到底係重演咩事件，大家又記唔記得呢？（麥明詩IG）