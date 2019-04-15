【金像獎2019】由少女蛻變成氣質女神　黃淑蔓夠貼地贏網民歡心

第38屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚（14/4）圓滿結束，所有演員都悉心打扮這個業界盛事，而最吸引觀眾眼球的必定是周秀娜的低胸露臍晚裝及謝安琪的真空露背黑色西裝。不過讓網民熱烈討論的，就是相隔3年再現身金像獎的黃淑蔓（Feanna），更大讚她夠貼地。

（電視畫面）

當晚黃淑蔓（Feanna）穿上黑色露肩晚裝，與前輩謝安琪及音樂人金培達上台頒發「最佳原創電影歌曲」。現年17歲的Feanna在2015年憑著唱電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》而出道，並簽約至寰亞唱片。當時隨著電影大熱，主題曲令Feanna一曲成名，更有機會出席第35屆金像獎獻唱，並奪得「最佳原創電影歌曲」。

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年紀輕輕的Feanna當年奪獎後一直都沒有放棄音樂，在兼顧學業的期間亦有推出新歌。她先後於2017年先後推出了《如果青春不會有盡頭》及《那一年零一個月》。雖然宣傳並不多，但作品仍大獲好評。兩首歌曲在YouTube的點撃數字已經衝破一百萬，成績相當不俗。Feanna於仁濟醫院羅陳楚思中學就讀，雖然不是讀名校或星二代，但亦獲網民大讚形象貼地，她還在社交平台上經常上載靚相，為同屆的DSE同學仔打氣兼為他們帶來正能量。

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除了唱歌，Feanna亦有機會參與拍攝即將於今年上映的電影《花椒之味》，戲中她會飾演主角鄭秀文的年輕版。另外，Feanna在出道前曾多次參與校內歌唱比賽及公開比賽，2015年在「『香港製造』青年歌唱比賽2015」中獲學生組獨唱冠軍。同年年僅14歲的她在約20位學生中脫穎而出，獲監製陳心遙選中主唱電影主題曲《差一點我們會飛》，其後於《2015年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及《第35屆香港電影金像獎》中分別奪得「叱咤樂壇生力軍銅獎」及「最佳原創電影歌曲」。