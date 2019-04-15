【鐵探】惠英紅黃智賢嗌交套路似層相識　《寒戰》式鬧交影響深遠

惠英紅大戰黃智賢這場戲，二人演技無可挑剔，但是不是又要用這個方式呈現？

《鐵探》上週最多人討論的一場戲，一定是程sir(黃智賢飾）大戰Mandam Man（惠英紅飾），二人在辦公室七情上面鬥數警例，叠哂聲嗌交，看得網友大呼好戲，劇力萬鈞，不過心水清的，可能會發現這個設定熟口熟面，其實2012年電影《寒戰》就出現過類似情節，郭富城、梁家輝權鬥，兩位警隊極高層，在幾十個警員面前不理身份，如大媽般潑婦駡街，雖然好難想像警隊高層會不會這樣，不過就成為「經典」，之後令不少港劇、港片爭相效法。

《鐵探》黃智賢大戰惠英紅鬥交戲逐格睇

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《寒戰》郭富城、梁家輝嗌交戲，成為劇力萬鈞，好戲新標準。

你一言、我一句視覺聽覺是很有衝擊，不過要表達劇力萬鈞，二人針鋒相對的場口，是不是只有這個表達方式呢？其實有時對白少，主角對白清晰，更加令觀眾感到有張力，如果以港產片做例子，一定要數2002年《無間道》，韓森（曾志偉飾）同黃sir（黃秋生飾）那場對峙戲，二人對白不算多，聲綫平和，但對白相當精警，每一句對白說得清楚，節奏亦不急促，但觀眾會感到劍拔弩張，曾志偉最後一下掃飯盒更加是畫龍點睛，對比《寒戰》那場更勝一籌。

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二人對峙要拍得劇力萬鈞，其實真的不需要聲嘶力竭，《天空城堡》這場戲就是最佳例子。

二人對決永遠是劇情最好看的元素之一，很多劇集電影都有出現，但以平實的方式拍攝，反而更有衝擊，上年韓國神劇《天空城堡》就有場戲，二人對峙戲，雖然沒有叠聲，但張力超強，廉晶雅同金瑞亨鬥戲，一個是家長，一個是補習天王，二人各有立場，廉晶雅的升學問想找金瑞亨出氣，因為金瑞亨用偷試卷的方式，而令廉晶雅的女兒得到好成績，不過最後反被金瑞亨逐句激破，最後更要為女兒的利益而甘願受金瑞亨擺布。這場戲導演鏡頭運用恰當，對白清楚而張力夠，一步一步令觀眾感受到廉晶雅的無奈。

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逐格重温《寒戰》經典一幕