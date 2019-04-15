【鐵探】招喜悅邱勵傑定情手鏈淘寶有得買　蔡思貝：終於做到啦！

無綫劇集《鐵探》至今已播至第11集，收視更錄得27.8點的好成績，證明港劇在香港市民心中還是有一定吸引力的。劇內招喜悅（蔡思貝飾）的臥底打扮都帶給觀眾耳目一新的感覺，而她與Matt Sir（楊明飾）的一段情亦是劇集焦點之一。不過，令人意想不到的是，中國內地「淘實網」上，竟出現了招喜悅與Matt Sir的定情手鏈，雖然設計簡單，但原來售價一點也不便宜。

蔡思貝今日出席宣傳活動，表示對淘寶網有賣劇內出現的飾物，感到開心。（梁碧玲攝）

今日（4月15日）蔡思貝出席劇集的宣傳活動時，接受《香港01》訪問。她興奮的向記者透露該消息：「我拍咗咁多角色，其實好多唔同人都試過，身上面某件物件因為個角色多人鍾意，而喺市面上有得賣。今次我終於做到啦！尋日有朋友Send咗張Cap圖畀我，有間淘實店係有得賣『J love M』嘅手鏈，我覺得好正，同埋真係有人買，覺得好開心。」

那麼，蔡思貝以及劇組其仔成員會否藉這個機會，自己開店售賣劇內角色有關的產品？她回答說：「劇入面都有好多唔同演員特有的飾物、衣著。我覺得下次宣傳可以試下賣呢啲物品，之後再用呢啲錢做慈善，新穎啲，都幾得意。」

近來有不少網民形容蔡思貝「靚咗」。（梁碧玲攝）

據記者翻查資料所得，在淘實網上真的有淘實店正在售賣『J love M』手鏈，分紅、黑兩種顏色，一條手鏈單價為人民幣79元（港幣約$92），兩條人民幣150元（港幣約$175）。