NU' EST出道7年曾面臨解散　絕地反彈首次開大型演唱會圓夢

韓國5人男子組合NU' EST相比起其他偶像歌手來說，演藝生涯可以話是相當崎嶇。這個團體花了7年時間，日前終於首次以完全體踏足首爾奧林匹克體操競技場，在3萬6千名粉絲見證下舉行一連三場大型演唱會《Segno》，5位成員JR、Aron、白虎、旼炫和Ren紛紛流下男兒淚，場面感動。

NU' EST出道7年首次舉行吸引多達3萬6千名粉絲的演唱會。（NU' EST Twitter）

NU' EST於2012年出道，出道初期其實發展得相當順利，出道歌《Face》更是韓國男團出道曲於YouTube最高觀看次數的紀錄保持者。但可惜公司經營不善，在韓國未站穩陣腳就急急將NU' EST推出去中國和日本市場，貪心過盛導致曾一炮而紅的NU' EST在韓國人氣大跌，更一度站在解散邊緣。

（左起）白虎、JR、Ren及旼炫於2017年參加《Produce 101》後絕地反彈人氣大增。（網上圖片）

然而於2017年，4位成員JR、白虎、旼炫和Ren放下自尊心重回練習生身份參加MNET電視台的選秀節目《Produce 101》，試圖爭取最後的出道機會，卻在節目得到前所未有的巨大喜愛，全部皆進入20強。雖然最終只得旼炫一人成功以WANNA ONE身份出道，要暫時離隊一年半，而JR、白虎、Ren雖然出道「失敗」，但人氣依然不減，與沒有參加比賽的Aron組成子團NU' EST W獲得極大迴響，NU' EST 的舊專輯更被粉絲瘋狂搶購到要加印，舊歌更重回音樂排行榜兼飆升至第一位，因此得到「逆轉行」稱號。

NU' EST於2016年見面會只得少過100個粉絲出席。（網上圖片）

NU' EST的奇蹟還陸續有來，他們出道以來其實在韓國只開過一次小型演唱會，舉辦的簽唱會更無法坐滿100人，但子團NU' EST W卻一次又一次刷新歷史，除了在2017年及2018開過兩次演唱會火速售罄，更在橫掃各大年尾頒獎典禮上多個獎項，出道6年終於取得成功。

旼炫回歸NU' EST得到粉絲熱烈歡迎。（趙允琳攝）

旼炫於WANNA ONE結束活動後終於回歸NU' EST，5人事隔兩年終於合體，而上週（4月12日至14日）一連三場《Segno》演唱會完美落幕，在3萬6千名粉絲眼前完成在體操競技場舉行演唱會夢想，5位成員想起出道以來兜兜轉轉終於能踏足這個舞台，不禁心酸地流下淚來。

NU' EST終於完成夢想，不禁流下男兒淚。（網上圖片）

NU' EST上週在首爾奧林匹克體操競技場舉行一連三場大型演唱會《Segno》。（趙允琳攝）

另外，NU' EST繼2017年推出《Love Paint》後，將於4月29日推出新專輯《Happily Ever After》，令不少粉絲相當期待NU' EST能否再創下新歷史。

（左起）白虎、Ren、Aron、旼炫和JR。（NU' EST Twitter）