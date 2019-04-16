【古巨基演唱會】張智霖爆早入行大叫前輩　笑稱：由細聽你啲歌大

古巨基世界巡迴演唱會呢晚嚟到尾場，唐詩詠，蘇志威，向海嵐，傅明憲，曾樂彤，許靖韻，姚瑩瑩等都有到場支持。身為嘉賓嘅Chilam張智霖罕有著上大紅花碌碌西裝上台，連基仔都感到驚訝：「嘩，你著到咁靚仔呀你！」Chilam坦言自己一向都是黑白灰，但為咗襯返基仔，要開心要繽紛，結果破例揀件花碌碌。Chilam又話：「剛聽你講野，我先知原來你係我前輩喎，你重早我入行一年。我由細聽你啲歌大啦，前輩。」

古巨基尾場演唱會，請嚟張智霖擔任嘉賓。

原來基仔比Chilam仲要早一年入行，喺台上Chilam大叫對方前輩場面搞笑。

二人合唱《現代愛情故事》之後，基仔話印象中Chilam係一個24小時都靚仔嘅人，最近呢兩年玩得埋咗成日見面，發覺佢唔止係一個靚仔咁簡單，重係一個開心果，經常帶比大家好多歡樂：「Chilam仲係一個好錫老婆嘅人。我同佢有一啲地方真係好似。我記得有一次Chilam嚟我屋企玩，工人姐姐拎雪糕出嚟，佢靜雞雞行去拿左雪糕之後，就突然聽到阿靚好大聲好惡咁大叫：張智霖！你唔好食啦你！」Chilam聽到就笑住話：「係呀，你咪同我一樣，古巨基其實都係一個飢民！都係成日冇野食架！」

四場演唱會嚟到尾聲，歌迷都相當不捨，基仔亦順應民意即使被罰錢都再度出場獻唱。

去到尾聲時，基仔唱完encore完歌迷都唔肯離場，不停大叫encore再encore，結果基仔再次出台，令觀眾開心到飛起。基仔手持手提電話出來，先是滿足歌迷需要，清唱《苦浪漫》及《幸福方舟》，繼而零全場一齊大合唱《情歌王》作結。結果被罰錢都繼續唱落去，最終唱到十二點先真正完結。

Chilam同基仔互相取笑對方係飢民，都係成日冇野食。