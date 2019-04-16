張敬軒關心巴黎聖母院大火　憶早前法國之旅望香港借鑑保育

法國，一個優雅古典嘅浪漫之都，係唔少人最愛嘅國度。擁有856年歷史嘅著名地標建築巴黎聖母院，喺15日晚間遭遇大火，令呢座哥德式教堂受到難以彌補嘅損害。張敬軒一向對法國有情意結，佢嘅餐廳係法式路線，對於巴黎聖母院大火軒仔都有喺IG轉載，感到相當心痛。而早前軒仔亦為「第十一屆法國五月美食薈（Le French GourMay）」擔任「法國五月美食薈」大使。

張敬軒一向鍾愛法國，旗下餐廳亦係行高檔法式路線。（張敬軒IG）

軒仔早前親遊法國盧瓦爾河谷，感受當地的歷史文化及美酒佳餚，佢話：「有好靚的酒莊、有好好食的各種法國美食，真的不願返來呀！很想玩多一個禮拜，但因為拍攝時間比較緊迫，不過我亦特別拍了一些片段，讓大家看看及感受一下歷史及飲食上的盧瓦爾河谷。」而有「文物保育大使」之稱兼熱愛歷史建築嘅軒仔，亦對法國歷史建築十分感興趣：「去咗一個叫『機械島』嘅地方，前身係造船廠，隨住整個城市發展，有關方面將以前船廠內重型機械翻新改造，變成特別嘅機動遊戲，部份更免費供人玩樂，係好好嘅保育意念，我覺得很值得香港借鑑。」

軒仔不時到法國旅行，亦對法式烹飪相當有興趣。（張敬軒IG）

去到充滿美酒及新鮮食材嘅盧瓦爾河谷，軒仔專誠將一啲烹調方法、材料帶返嚟。長時間生活喺節奏繁忙嘅香港，軒仔利用呢次盧瓦爾河谷之旅親親大自然，佢話去到當地接觸得最少嘅反而是人類，到處都係山羊、雀仔，令軒仔覺得整個人放鬆晒，甚至因為環境太靚，就連當地嘅昆蟲都覺得特別可愛：「那個地方真的很美，美得連昆蟲都想啜佢一啖！」

軒仔為「第十一屆法國五月美食薈（Le French GourMay）」擔任「法國五月美食薈」大使。