【爸爸去哪兒】11歲Cindy身高直逼田亮　孖天天慶生被笑有夫妻相

6年前內地推出一檔綜藝節目《爸爸去哪兒》大受歡迎，5位爸爸（郭濤﹑張亮﹑田亮﹑林志穎﹑王岳倫）帶著子女去迎接不同生活挑戰，睇到觀眾都哭笑不得。然而6年過去，其中田亮的女兒田雨橙（Cindy）近日慶祝11歲生日，就被發現長高不少，直逼爸爸田亮171CM身高，亭亭玉立的少女了模樣獲得大讚，同時亦不禁令人覺得時間過得真快啊！

6年前Cindy還只是一名需要爸爸的小女孩。（網上圖片）

6年前只有5歲的Cindy參加《爸爸去哪兒》經常在節目中喊，搞到爸爸田亮都束手無策。不過當慢慢適應下來之後，Cindy的確成長不少，更主動熱心去幫助其他小朋友，更因為跑得快而擁有「風一樣女子」之稱，令不少人刮目相看。6年之後這位風一樣的女子已經長成少女了，11歲的她最近生日舉辦生日會，從照片上看她臉上的嬰兒肥完全消失了，而且眼大大鼻高高，眉清目秀的外表令一眾網友大讚「好看」。除此之外，同爸爸田亮﹑弟弟田宸羽齊齊切蛋糕的時候，企在前面的她身高已經直逼田亮171CM身高，已經是一位漂亮的少女了。

Cindy身高已經直逼爸爸田亮。（網上圖片）

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對於女兒一眼瞬間長大田亮都甚為感觸：「幾年前那個動輒就趴在我肩頭哭的小女孩，又長大一歲了。老父親深感欣慰的同時，也漸漸被親閨女拋棄了，森碟和好朋友過完生日記得早點回家。」網友們都笑說Cindy開始有自己的世界，不需要爸爸的關愛了。另外，同她甚為要好的張亮兒子張悅軒（天天）今次亦有為Cindy慶祝生日，眼見二人肩並肩靠在一起拍照，網友們都笑說有夫妻相十分合襯「佳偶天橙」﹑「金童玉女」﹑「該死的般配」…是不少人心中最合襯的CP。其實，天天已經不止一次為Cindy慶生，早幾年對方生日他亦有出席生日會，足見他們友情深厚。

小時候他們經常聚會。（網上圖片）