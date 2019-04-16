【黃心穎許志安】《Misty》金南珠車廂偷情　引致多人死於非命

黃心穎與許志安車廂親熱片段今日（16/4）曝光後，令全港網民嘩然。今次「安心偷情」之所以被爆出，懷疑是有的士司機洩露行車紀錄儀的影片，令兩人的不倫戀曝光。其實由韓星金南珠和池珍熙主演，2018年播出的人氣韓劇《Misty》（港劇名：謎霧殺機）有描寫在車內偷情的情節，不只被行車紀錄儀一一紀錄，還引致當事人死於非命。

今日全城關注焦點必定是黃心穎和許志安車震事件。（IG圖片）

《Misty》講述高爾夫球手Kevin Lee（高俊飾）因一場離奇車禍身亡，引發新聞界和政界軒然大波的故事。劇中Kevin Lee過去曾因欠缺名氣，高爾夫球手前途亦不明朗，被高惠蘭（金南珠飾）拋棄。Kevin Lee後來名成利就，與成為新聞主播的高惠蘭重逢，高惠蘭被安排成為Kevin Lee專題節目主持。Kevin Lee在拍攝過程想盡辦法折磨高惠蘭，包括強吻高惠蘭，並找人偷拍強吻相片。高惠蘭受到威脅，迫於無奈與Kevin Lee見面，並在Kevin Lee驅使下接吻，全程被車內行車紀錄儀紀錄。

由池珍熙和金南珠主演的《Misty》講述由偷情引發的連場動蕩。（網上圖片）

高惠蘭與Kevin Lee偷情過程被行車紀錄儀紀錄。（網上截圖）

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然而，高惠蘭的丈夫姜泰旭（池珍熙飾）卻目撃一切， Kevin Lee與高惠蘭見面後，姜泰旭隨即與「姦夫」理論，卻不慎將對方一拳打死。為了掩飾殺人真相，姜泰旭設計假裝Kevin Lee因車禍而死。另外，Kevin Lee的老婆徐恩珠看到丈夫與高惠蘭的偷情影片，大受打撃下對高惠蘭報復，卻被姜泰旭一一撃破，徐恩珠不只復仇未遂，還因傷心欲絕而流產。這次「偷情」不只搞出人命，還一度令高惠蘭成為殺人嫌疑犯，最後她的舊情人河明宇（任兌卿飾）現身，為高惠蘭和姜泰旭頂罪，而姜泰旭也心生愧疚，在《Misty》尾聲疑似自殺告終。

姜泰旭深深不忿，將Kevin Lee一拳打死。（網上截圖）

黃心穎和許志安的偷食事件當然沒有《Misty》一樣慘烈，但現時兩人已遭受網民猛烈抨撃，許志安將於16日下午七時召開記者會，相信全城將會熱切關注安仔的回應。