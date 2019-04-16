【開心速遞】熊若水着比堅尼上陣　曹總出動網紅泳圈齊玩鴛鴦戲水

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面的曹總 (劉一飛飾) 雖然戲份不多，不過卻深得觀眾同網民的喜愛，每次出場都令大家睇得好開心。早前熊若水 (呂慧儀飾) 與龔燁 (張景淳飾) 成為了真正的CP正式拍拖，曾經追求過若水的曹總亦宣告失戀了。而在龔水戀展開的一集播出後，呂慧儀亦有在ig post了一段片影住曹總在苦苦等候若水，並一片痴心加驚喜咁同若水講：「我終於等到你喇！」但若水就叫曹總清醒下，之後曹總唯有一臉落寞地跟若水說bye，好慘慘豬，令不少人都睇得好心痛。

今集熊若水會以比堅尼上陣同曹總傾生意。(ig圖片)

而今晚呢集，曹總終於返來喇！作為專情好男人的他，仍然鍾情若水，不會輕易放手，所以將展開新一輪的追求。今晚劇情講述大小姐 (林淑敏飾) 為了生意，特地安排若水與曹總洽談合作，要若水冧掂曹總，並製造機會讓曹總可以發動攻勢。傾生意的地方竟然在泳池，而若水更會穿上比堅尼上陣，同曹總上演一幕「鴛鴦戲水」！曹總更出動了近期熱爆的網紅粉紅色巨型泳圈，化身成進擊的曹總，一副戰鬥格出擊。他昨日又在ig出post留言表示：「期待明天跟你在陽光下玩遊戲 #對你我永不放棄」發表冧爆宣言，盡顯情深的一面。呂慧儀亦有於ig post今集的性感水着look預告劇情。

若水同曹總上演「鴛鴦戲水」。(電視截圖)

以下就係今集嘅精華片段，以及若水同曹總之前post喺ig嘅靚相。