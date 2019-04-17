肥到60KG女神形象崩壞　四葉草公開鏟肉秘訣包瘦

有「大馬女神」之稱的四葉草（朱主愛），因4年前在網絡上發行《好想你》一曲而紅遍兩岸三地，甜心的外表令她收穫不少粉絲人氣一直上升。但想不到就在去年的時候，她被目擊人前人後兩個樣（後巷煲煙），一夜之間形象盡毀被網民責罵「假清純」。未知是否因為壓力過大原因，當時她的身體開始嚴重失調體重由47KG肥到60KG，被網友笑說「肥」。眼見身材愈漸走樣她都下定決心減肥，短短時間內減去12KG回復女神樣，近日她就在自己的YouTube頻道大方分享減肥秘訣，保證照著她的方法去做一定「包你瘦」。

四葉草當年又瘦又清純，收穫不少粉絲。（網上圖片）

四葉草因為內分泌失調同飲食不正常關係，而令她身體出現狀況。一開始她就嘗試睇中醫調理，體重先開始慢慢出現下降，過程中她自己都研究了一套減肥法。她認為有許多人都會覺得減肥就是愈少吃就愈好，其實就不是的，反而少吃容易有反效果：「很多人誤會說減肥愈吃愈少愈好，其實不是真的，是你一定要吃，身體每一天有所需要攝取的能量（熱量），一定要吃到那邊不能吃少。如果吃少的話你的身體久而久之就會變成「易胖體質」，就是沒有吃東西就會變瘦，但是其實是在燃燒肌肉﹑蛋白質，但是脂肪還是會在的。肚子會比平常吸收更多就會反彈變超胖。吃飯要定時三餐吃，但是不要超過了一天可以容納或需要的指數（熱量指數），不能超標。不能只吃菜其他的不吃，就是每個營養都要均衡，這樣子瘦下來不會反彈。」

四葉草自認自己是易肥體質。（網上圖片）

除了提及要三餐照吃之外，她還強調要戒掉加工飲品同食品，就好似珍珠奶茶﹑零食等：「要完全戒掉碳酸飲料基本上只喝水，同時加工食品也不能吃，再配合運動有氧加重訓，一星期差不多最多三次，飲食就佔了70%在減肥裡面。」所以她就好順利地由60KG減到48KG成功減去12KG。一直非常討厭健身的他，認為健身就是無聊同痛苦，不過為了減肥她可以去做，所以話只要堅持就一定會成功的。

四葉草當時塊面好肥。（網上圖片）

另外，網友們都十分關心她同台灣男友子閎的戀情，對他們這一段異地戀如何維持十分好奇。而四葉草亦不畏言分享，更認為異地戀最重要的是信任：「我不是那種屬於非常大方的女生，心裡的小劇場都會有。所以我用的方法其實就是讓自己忙起來。做你想做的做你喜歡的，那當你在忙碌的時候，你更能夠去體諒跟明白對方給予體諒。最重要一點就是信任，沒有信任的話，即使是近在眼前我覺得都會有問題。」

四葉草同子閎是異地戀關係，為了維持這段關係她只好不斷令自己忙起來。（網上圖片）